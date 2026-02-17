¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÂç»ö·ï¡×¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤Ç¡È£´ÈÖ¼ê¹ß³Ê¡É´íµ¡¤Î´Ú¹ñÂåÉ½DF¤¬¥×¥ì¥ß¥¢°ÜÀÒ¤«¡ª¡Ö°ÛÎã¤Î¸ø¼°È¯É½¤¬Ç÷¤ë¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÏÀèÆü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬21Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ËÂç¾×·â¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤ËÈ´¤«¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î£´ÈÖ¼êCB¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Î©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCB¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¹Ô¤¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSPOTV NEWS¡Ù¤Ï£²·î15Æü¡¢¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÂç»ö·ï¡£°ÛÎã¤Î¸ø¼°È¯É½¤¬Ç÷¤ë¡£¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼ÅþÃå¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¾õ¶·¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ÜÀÒ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤¬¡¢º£²Æ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¼«¿È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¾ì¤ÏÁª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¡£¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤Î»ÄÎ±´õË¾¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼óÇ¾¿Ø¤Ïº£²Æ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
