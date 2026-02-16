【ディズニー】サランラップ・ジップロックに春らしいミッキー＆フレンズデザインが登場！
人気のディズニーキャラクターをデザインした「サランラップ（R）」および「ジップロック（R）」が、2026年2月16日（月）より数量限定で出荷開始される。
＞＞＞ディズニーキャラデザインの「サランラップ（R）」「ジップロック（R）」をチェック！（写真9点）
期間限定で登場し、ご好評をいただいているディズニーキャラクターをプリントした「サランラップ（R）」および「ジップロック（R）」シリーズより、2026年の新作として、新生活の始まりを彩る「サランラップ（R）」と「ジップロック（R）」が登場する。
今回は ”ミニーマウス” を中心とした ”ミッキー＆フレンズ” のポップで躍動感あふれるデザインを採用。なかでも「ジップロック（R） フリーザーバッグ」には、ディズニーデザインシリーズ初となるピンク色でキャラクターがデザインされている。 ”ミニーマウス” と可憐な花々が描かれた華やかなデザインが、新生活に一足早い春の訪れを告げてくれる。
高い密着性と丈夫さを兼ね備えた「サランラップ（R）」は、鮮度を守るフィルム性能に加え、使いやすさを追求したパッケージで毎日の家事におけるストレスを減らし、軽やかな時間を増やすことができる。また、「ジップロック（R）」シリーズは、キッチンでの食品の保存だけでなく、お弁当や小物の持ち運びもスマートにこなせる便利なアイテム。特に「スクリューロック（R）473ml」や「コンテナー480ml」は、家の中や外出先など、さまざまなシーンで活躍するサイズ感で、暮らしを豊かに彩ってくれる。
自分へのご褒美にはもちろん、新生活を始める大切な方へのギフトにも喜ばれる新シリーズ。この春は、持っているだけでも気分が上がる ”ミッキーマウス” や ”ミニーマウス” のデザインと一緒に、毎日の生活を華やかに彩ってみよう。
