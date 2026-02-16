º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ö¾ßÌý¹í¡×¤Îºî¤êÊý¡£¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç±öÊ¬¹µ¤¨¤á¡õ¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
È¯¹Ú¿©Âç³Ø¹Ö»Õ¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÄ²³èºî¤êÃÖ¤#78¡Û¾ßÌý¹í¤Îºî¤êÊý¡Ã2¼ïÎà¤Î»Å¹þ¤ßÊý¤È´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô2ÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£²ÈÄí¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ëËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¾ßÌý¹í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ðËÜ¤Îºî¤êÊý¤È¿å¤ò²Ã¤¨¤ëºî¤êÊý¤Î2¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÈæ³Ó¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤È³èÍÑË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¾ßÌý¹íºî¤ê¤Ë»È¤¦¹í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¹í¡×¤È¡Ö´¥Áç¹í¡×¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¡£À¸¹í¤Ï¤¹¤°¤Ë»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢´¥Áç¹í¤ÏÆü»ý¤Á¤·¡¢¾ï²¹ÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¡Ö±ÒÀ¸Åª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¾ßÌý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Î¡ÖÇ»¸ý¾ßÌý¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï2¼ïÎà¤Îºî¤êÊý¤ò¼Â±é¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¾ßÌý¤À¤±¤Çºî¤ë¡Ö´ðËÜ¤Î¾ßÌý¹í¡×¤Ç¡¢½ÅÎÌÈæ¤Ç¡Ö¹í1¡§¾ßÌý3¡×¤¬²«¶âÈæ¤À¤È¤¤¤¦¡£´¥Áç¹í100g¤ËÂÐ¤·¡¢¾ßÌý300g¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢È¯¹Ú´ï¡Ê60¡î¡Ë¤Ç6»þ´ÖÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¹í¤ÎÎ³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤ê¡¢¾ßÌý¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¯¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢±öÊ¬Ç»ÅÙ¤ÏÌó12%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢´ðËÜ¤ÎÊ¬ÎÌ¤«¤é¾ßÌý¤Î°ìÉô¤ò¿å¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡Ö¿å¤¢¤ê¾ßÌý¹í¡×¡£´¥Áç¹í100g¤ËÂÐ¤·¡¢¾ßÌý250g¡¢¿å50g¤ò²Ã¤¨¤ÆÆ±ÍÍ¤ËÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¹í¤¬¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡£±öÊ¬Ç»ÅÙ¤¬Ìó10%¤Ë²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸º±ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¤«¤±¾ßÌý¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´°À®¤·¤¿¾ßÌý¹í¤ò»È¤Ã¤¿±þÍÑ¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¤°ò¤Î¤½¤Ü¤í¼Ñ¡×¤È¡Ö¤½¤Ü¤íÇ¼Æ¦¡×¤Î2ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¾ßÌý¹í¤Î»ý¤Ä¶¯¤¤´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º½Åü¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¾ßÌý¹í¤ÈËÜ¤ß¤ê¤ó¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¼ÑÊª¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎËüÇ½¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¾ßÌý¹í¤Ï¡¢¼ÑÊª¤äßÖ¤áÊª¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ò³ÊÃÊ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²³è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ¥¤ì¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤À¡£ºî¤êÊý¤âÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÎÁÍý¤Ë¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
