MINAMI、白レースタイツ＆ネクタイがポイント 笑顔封印でモードな雰囲気【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】インフルエンサーのMINAMIが15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】美人インフルエンサー、クールなオーラ放つ
白のネクタイとレースタイツがポイントとなったスクールガールの装いに身を包んだMINAMI。カチモリヘア（毛先をあえて残すお団子ヘア）、銀縁メガネと韓国発のトレンドを取り入れ、笑顔を封印したランウェイでモードな雰囲気をプラスしていた。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
