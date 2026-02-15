Image: lefrik

やっぱり軽いは正義だよね。

通勤や通学の持ち物はPC1台と少しのアクセサリーで十分という人も多いと思いますが、バッグもそれに合わせてアップデートできていますか？

そこで今回は軽量薄型バックパックの中から「Lefrik Handy」をご紹介。厚みは10cmしかないので混雑する電車でも邪魔になりにくく、重量も430gだから軽快に動きたい日にピッタリの相棒ですよ。

スペイン・マドリード発のシンプルで豊富なカラー展開が魅力的な逸品なので、詳しく見ていきましょう。

毎日の重さストレスをオフ

Image: lefrik

「Lefrik Handy」の魅力は、15.6インチのノートPCが入るサイズで430gという軽さ。一般的なバックパックは800g〜1kgほどあるので、ペットボトル1本分以上のダイエットが可能ですね。

Image: lefrik

荷物量にもよりますが厚みは約10cmのスリム設計。人混みで後ろの人にガツンとぶつかるリスクも減らせるかと。また写真のように前抱えでも身体にフィットするので混み合った電車の中でも配慮しやすいのがいいですね。

ちょうどいい収納設計

Image: lefrik

収納量はサイズなりですが、きちんと整理はしやすくなっているのがポイント。15.6インチノートPC対応ポケットや大きめメッシュポケット、ボトルポケットといった必要十分なオーガナイザーが揃っています。

Image: lefrik

他にもフラップを開けたところミニポケットを備えつつ、メイン収納部も書類やPCが収納しやすそうな形状かと。

Image: lefrik

背中側にも貴重品などに便利な大型ポケットが備わっています。

豊富なカラバリ＆地球にも優しい

Image: lefrik

生地は100％リサイクルポリエステルのみを使用。また、売上の1％は環境保護活動に寄付しているなど、今どきなサステナビリティ系バッグというのも特長ですよ。

実用面では撥水加工でちょっと濡れるぐらいなら大丈夫とのことでした。

Image: lefrik

そして選べるカラーはなんと7色。通勤用には黒やネイビーといった定番色で、パステルカラー系はファッションのアクセントとして遊べそうです。

先行セールなら価格も1万円以下なので、旅行や休日のバッグとしても活躍してくれそうですよ。気になった人はぜひ商品ページから詳細をチェックしてみてください。

