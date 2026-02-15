この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

お得情報やポイ活について発信するYouTubeチャンネル「家計の味方」が、「ファミマカードとファミペイについて、基本スペックから利用シーン別のお得な使い方まで徹底解説！」と題した動画を公開。2025年9月1日にリニューアルされた「ファミマカード」と、スマホ決済サービス「ファミペイ」を組み合わせたお得な活用術を解説した。



新しいファミマカードは、旧ファミマTカードから大きくスペックが向上した。基本の還元率が0.5%から1%の請求額割引へと倍増し、還元方法もVポイント付与から自動で請求額が割り引かれる形式に変更され、利便性が高まっている。最大の特長は、ファミリーマートでの買い物時に、ファミペイアプリと連携したファミマカードの現物カードで支払うことで、常時5%の割引を受けられる点だ。



しかし、この5%割引には3つの注意点があると動画では指摘している。第一に、ファミペイアプリとの連携が必須であり、連携がない場合は割引率が3%に下がってしまう。第二に、Apple Payなどを介したスマホタッチ決済では1%割引となり、5%割引の対象はあくまで現物のカードでの支払いに限られる。第三に、タバコやチケット類は1%割引、ファミペイへのチャージは0.5%割引になるほか、POSAカードや電子マネーチャージなどは割引対象外となるなど、一部サービスでは特典が適用されない。



動画では、これらの特徴を踏まえた上で、利用シーン別のお得な活用法を3つ挙げている。1つ目は、ファミリーマートでの通常利用だ。会計時にファミペイの会員証を提示して提携ポイント（楽天ポイント・dポイント・Vポイント）を0.5%分貯め、支払いをファミマカードで行うことで、合計5.5%分の還元が受けられる。



2つ目は、POSAカードの購入だ。多くのクレジットカードがPOSAカード購入をポイント付与の対象外とする中、ファミペイでは支払い方法に指定されている。そのため、ポイント還元のあるクレジットカードでファミペイにチャージし、「1と5と0のつく日」に開催されるキャンペーンを利用してPOSAカードを購入すれば、チャージ時のポイントとキャンペーンのポイント（最大2.0%）を二重取りできる。



3つ目は請求書払いだ。ファミペイで請求書払いをすると、1件につき10円相当のファミマポイントが付与される。さらに、支払い方法を「翌月払い」に設定している場合は0.5%分のポイントも追加で付与されるため、他のスマホ決済サービスよりもお得になる。



これらの活用法から、動画では新ファミマカードとファミペイは、ファミリーマートでの特定の利用シーンにおいて非常に強力な組み合わせであると結論付けている。一方で、ファミリーマート以外での利用は1%割引にとどまるため、メインカードではなく「ファミリーマート専用のサブカード」として活用するのが最も賢い使い方だとまとめた。