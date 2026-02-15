日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「稲花餅」という漢字を読めますか。「餅」は「もち」じゃないですよ。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：いがもち

山形県の蔵王温泉を訪ねると、緑鮮やかな笹の葉にちょこんと乗った白く小さなお餅に出会うことがあります。それが稲花餅。「蔵王に行ったら必ず食べる」と言わしめるほど愛されている約100年の歴史を持つ和菓子です。

熊笹の上に小さな餅が3つ並び、それぞれになめらかなこし餡が包まれています。餅の上には黄色く染められた米粒が数粒乗っていて、これが稲の花を思わせることから「稲花餅」と名づけられたとされています。

黄色い米粒には、稲穂がよく実るようにという願いが込められていていると伝えられています。

餅の中に餡を入れるのも、世の中が「餡泰（あんたい）」、つまり安泰でありますようにという願いが込められているという逸話もあります。

3つ並べるのは、豊年満作、家内安全、商売繁盛の3つの願いを神様に届けるためだとされています。

蔵王温泉では、現在も数軒の店が稲花餅を手作りしています。大量生産ができないため、ひとつひとつ職人の手で丁寧に作られています。餅の柔らかさや餡のなめらかさ、米粒の色合いなど、店ごとにわずかな違いがあり、食べ比べてみるとそれぞれの個性が感じられます。

稲花餅は日持ちがしないことでも知られています。保存料を使わず、蒸したての餅をそのまま笹にのせて売るため、賞味期限は基本的に当日限りです。

午前中に売り切れてしまうことも珍しくなく、予約をしておく人もいるほどです。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

【難読漢字】食べ物当て「稲花餅」 蔵王温泉の名物菓子です（2枚）