「ケーブルミニマリスト」を貫く方に、Amazonでは2025年末から発売しているこの1本をおすすめします。

ELECOM（エレコム）のUSB-C 2Wayケーブル「MPA-CCCA12」は、二股を生かした頼もしいスペックが詰まっているんです。

二股活用でデスクも荷物もスッキリ

Image:Amazon.co.jp

「MPA-CCCA12」の特長でご紹介したいのは大きく2点。

まずは二股に分かれていることで、 スマートフォンとノートPCなど、USB-Cポート搭載のデバイス2台に同時充電ができる点です。

写真のように配線はシンプルになり、持ち歩き用のケーブルは減るので、デスクも荷物もスッキリさせられるんですよね。

Image:Amazon.co.jp

アジャスターでまとめればさらにスッキリさせらるのも、嬉しいポイントです。

最大140Wの高出力＆安定充電ができる

Image:Amazon.co.jp

もう1点は、高出力なUSB PD対応であるところ。

単ポート使用時には最大140Wの高出力で、MacBook ProなどのハイスペックノートPCも急速充電されます。

Image:Amazon.co.jp

また2ポートを同時使用する時は適正電圧に自動調整され、二股ケーブルで懸念される「電力の奪い合い」や「過電圧」を防いでくれますよ。

「MPA-CCCA12」でスッキリ充電を叶えちゃいましょう。

●ブラック

●ホワイト

