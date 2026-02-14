µÈÂôÎ¼¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¥È¡¼¥¯¤â¡È¿°¤Î°ÛÊÑ¡É¤Ç²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ø¤Î¿´ÇÛ½¸¤Þ¤ë¡Ä¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡È¿À²ó¡ÉÎ©Ìò¼Ô¤Î³èÌö¤Ö¤ê
¡¡2·î13Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¤¬¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¿ÆÍ§¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ó¿¥Í§°ì¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµÈÂô¡£Âè19½µ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ó¿¥¤¬¼º°Õ¤Î¤Ê¤«Ó½·ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¤ª¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯Íê¤â¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè95²ó¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÓ½·ì¤ò¤·¡¢1Ê¬¶á¤¯Ìµ¸À¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈÂô¤µ¤ó¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤±éµ»¤Ë¤Ï¡È¿À²ó¡É¤ÈÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤ÇµÈÂô¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤º°ÂÅÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹ðÇò¡£¶Ó¿¥Ìò¤È¤·¤ÆÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢¡ÖÊ¬¸ü¤¤ËÜ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤Ã¤Æ¡¢Ê¸Ë¡¤äÃ±¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡£ÀèÀ¸¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÔÊÙ¶¯¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µÈÂô¤Î´é¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¡¢X¾å¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¢¤ì¡©µÈÂôÎ¼¡¢¿°¹Ó¤ì¤Æ¤ë¡©Âç¾æÉ×¡©Ë»¤·¤¤¤«¤é¡©¡Õ
¡ÔµÈÂôÎ¼¤¯¤ó¡¢¿°¥¬¥Ã¥µ¥¬¥µ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ê¤ó¤«ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£¡Õ
¡ÔÃ¯¤«µÈÂôÎ¼¤Î¿°¤Ë¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢µÈÂô¤Î²¼¿°¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¹Ó¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤«¤µ¤Ö¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´é¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¹Ó¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ½ê¤«¤é°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡ØÌòºî¤ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁêÅöÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¿°¤¬¹Ó¤ì¤ë¤Î¤âÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶Ó¿¥¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÂô¡£¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏµÈÂô¤Î±éµ»¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£