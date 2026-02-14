NiziUアヤカ、黒髪＆前髪ショットで雰囲気ガラリ「新鮮」「可愛い系も大人系も似合うのすごい」
【モデルプレス＝2026/02/14】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）が2月13日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジした姿を公開した。
【写真】22歳アイドル「新鮮」黒髪＆前髪ありで雰囲気ガラリ
◆アヤカ、前髪＆黒髪にヘアチェンジ
アヤカはヘアカットと黒のハートの絵文字で、黒髪へカラーチェンジし、ヘアカットしたことを報告。また透け感のある前髪も作り、前髪なしのブラウンヘアからガラリとイメージチェンジした姿を披露している。
◆アヤカのヘアチェンジが話題
この投稿にファンからは「大人の女性で素敵」「可愛い系も大人系も似合うのすごい」「前髪ありが天使すぎる」「ビジュ最強」「前髪新鮮」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
