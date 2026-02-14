カーリング女子の元日本代表・市川美余さん（36）が、インターネット上では話題になっている。

「カギを握るのはセカンドの小谷優奈選手」

市川さんは、2026年2月13日にNHKで放送されたミラノ・コルティナ五輪の「デイリー・ハイライト」に出演した。

日本代表「フォルティウス」は12日、デンマーク代表と対戦し、7−10で敗れ2連敗を喫した。

市川さんは、日本代表の2試合について、こう分析した。

「悔しい結果になりましたが、初戦はなかなか氷の状況がつかめない中、2戦目に向けてつかめてきた感覚は感じました。（氷の状態は）会場によっても違いますし、試合は3時間と長いので、試合の中でもどんどん滑ったり、変化がある。その状況をいかに早くキャッチするかが、勝負を決めると言っても過言ではないくらい大事」

そして、「今後、カギを握る選手は誰でしょうか？」と問われると、「セカンドの小谷優奈選手に注目しています」とした。

市川さんの解説は、SNSで話題となり、Xでは次のようなコメントが寄せられた。

「タレントさんかと思ったら市川美余さんやった」

「市川美余さん、相変わらずバチクソかわいくねぇか？」「市川美余さん出てたーーーっっお久しぶりですーっ」「タレントさんかと思ったら元カーリング選手の市川美余さんやった」「当時も今も変わらず可愛いな」「美しすぎる解説者」「相変わらずお美しい」「整い方がえぐい」「今回も市川美余さん見れて良かった」「4年ごとに見るが全然変わらないことに毎度驚く」

市川さんは現役時代、日本選手権4度の優勝を誇り、日本代表とし国際舞台でも活躍した。

市川さんは番組の中で、苦しいスタートとなった日本代表に向け、「まだ2戦しか終えていないので、調子も上がってきているので、これから頑張ってほしいです」とエールを送った。