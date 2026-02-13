この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【なぜ腰痛は繰り返すのか？】元プロ野球選手・今江敏晃も悩んだ原因は関節の連動にあった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの専門チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【繰り返す腰痛】原因は関節だった!?背骨まで整えて腰のしなりを取り戻す【今江敏晃さん】」と題した動画を公開しました。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の今江敏晃氏をゲストに迎え、長年の腰痛の原因を探りながら施術を行っています。動画では、腰痛の原因が足首など他の部位の関節異常にある可能性を指摘し、全身のつながりを意識したアプローチを紹介しています。



まず、うつ伏せになった今江氏の足を見た角田氏は、腰が悪い割に足の向きが綺麗でバランスが取れていると評価。これは足首の関節異常がまだ初期の段階であるため、ヘルニアなどの深刻な状態には至っていない証拠だと解説しました。続いて、ふくらはぎの施術に移ると、細かい癒着を発見。角田氏が指で癒着を剥がすと、「ゴリゴリ」という音とともに硬くなった筋肉が柔らかくなります。



腰の施術では、仙腸関節や背骨の関節の動きの悪さを指摘。角田氏が腰を押すと、今江氏の体は無意識に力が入る「防御反応」を示します。これは、過去の経験から脳が「痛くなりそうだ」と感じて筋肉を緊張させるためだと角田氏は解説。強い刺激は逆効果になるため、体と脳に「大丈夫だ」と記憶させるように優しい力で施術を行うことの重要性を説きました。



最後に、腰痛の根本原因となっている股関節や足首の関節のズレを調整。施術後には股関節の可動域が大幅に改善し、今江氏も詰まり感がなくなったと実感しています。この動画は、腰痛の原因が体の様々な部分と連動していることを教えてくれます。自身の体の状態を深く理解するヒントとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。