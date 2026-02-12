この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネルで「激熱の『Visa割』Oliveを使った裏技を解説」と題した動画を公開。現在開催中のVisaのキャンペーン「スマホで！タッチでVisa割」について、寄せられた質問に回答するとともに、三井住友銀行のサービス「Olive」を活用したお得な参加方法を紹介した。



まず、おにまる氏はキャンペーンの要点を解説。2026年2月10日から4月30日までの期間中、「Visa割」に登録したVisaカードをスマートフォンに設定し、1回1,000円（税込）以上のタッチ決済を利用すると、もれなく特典が当たるというものだ。特典は1等500円（当選確率10%）、2等150円（同30%）、3等100円（同60%）で、決済ごとに必ずいずれかが当たる仕組みだと説明した。



動画では、視聴者から多く寄せられた質問にも回答。抽選の案内メールが決済後すぐには届かず、数日かかることについて、氏は「決済が確定してからメールが送られるため」と解説。また、三井住友カードの対象店舗での7%還元といったカード会社独自の特典と今回のVisa割は、主催が異なるため「併用可能」であると指摘した。家族カードについても、Visa割に登録できれば対象になる可能性が高いとの見解を示した。



さらに氏は、よりお得に参加するための「裏技」として、三井住友銀行の「Oliveフレキシブルペイ」を活用する方法を紹介。VポイントPayアプリの残高をOliveの「ポイント払いモード」に設定して支払うことで、Visa割の特典がVポイントPay残高へのチャージではなく、現金（キャッシュバック）で受け取れるようになるという。これにより、用途が限定される残高ではなく、より汎用性の高い現金で特典を享受できると、そのメリットを強調した。



ただし、この裏技には注意点もあると氏は語る。OliveをVisa割に登録する際は、クレジットモード専用ではない「4708から始まるカード番号」を登録する必要がある。また、ポイント払いモードでの決済は、三井住友カードの7%還元の対象外となるため、対象店舗ではクレジットモードに切り替えて支払うなど、使い分けが重要だと注意を促した。



今回のキャンペーンは、使い方次第で日常の買い物がさらにお得になるチャンスだ。注意点をしっかり理解した上で、この機会を最大限に活用してみてはいかがだろうか。