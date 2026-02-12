松嶋菜々子（52）主演の名作ドラマ『救命病棟24時』（フジテレビ系）が今秋放送で復活することが本誌の取材でわかった。

松嶋と言えば、自身が主演を務める現在放送中の連続ドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）が好調だ。

「同作はテレ朝の看板ドラマである『相棒』を上回る視聴率を叩き出したこともありました。大相撲初場所に懸賞旗を出して異例のプロモーションを行うなど、テレ朝としては今クール放送のドラマの中でひときわ力を入れていたのでひと安心といったところではないでしょうか」（テレビ誌ライター）

’25年末、『おコメの女』はすでに“シーズン3”までの制作が内定していると女性セブンが報じていて、

「テレ朝としてはドラマの新たな柱にしたいという思惑でしょうね。米倉涼子さん主演の『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズが“書類送検”騒動で今後の制作は不透明。『おコメの女』が人気シリーズとなり、テレ朝の救世主になるのではないかと囁かれています」（前出・テレビ誌ライター）

そんな松嶋の力を借りようとするのは他局でも……。

冒頭にある通り、フジテレビは今年10月クールに、第5シリーズまで放送された松嶋主演の人気医療ドラマ『救命病棟24時』を復活させるというのだ。

同作の第5シリーズが放送されたのは’13年。約13年ぶりの復活となるわけだが、実は降板説を囁かれていた“あの人”も復活するのだ。

「松嶋さんと二枚看板で出演していた江口洋介さんは第5シリーズには出演していませんでしたが、今年10月放送予定の新シリーズで復活するそうです。江口さんの進藤一生と松嶋さんの小島楓のコンビが帰ってくるとなれば、注目度は否応なしに高まるでしょうね。ちなみに江口さんと松嶋さん以外のキャストは刷新されるそうです」（前出・テレビ局関係者）

フジテレビに『救命病棟24時』の復活について問い合わせると、「編成の詳細については、お答えしておりません」とのことだった。

松嶋のプライベートの“相方”も、フジで復活するそうで……。

「フジテレビが今夏、『GTO』を連ドラで復活させると週刊文春が報じています。同作は、主人公となる破天荒な教師・鬼塚英吉が生徒たちとガチンコでぶつかり合う熱血ドラマ。鬼塚役は’98年に放送されたシリーズと同じく、松嶋さんの夫である反町隆史さんが務めるとのことです」（前出・テレビ誌ライター）

’12年から’14年にかけてリメイク版として鬼塚役をAKIRA（44）が演じたが、今回は“本家の鬼塚”が戻ってくるということになる。

「『GTO』は7月期の放送になるそうです。同ドラマにも再び松嶋さんが出演するとも報じられているので、夫婦で今年のフジドラマに出ずっぱりと言えますね」（前出・テレビ局関係者）

反町・松嶋夫婦がフジの救世主となるのか--。