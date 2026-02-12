この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アート解説系YouTubeチャンネル「らち-ART-」が、「【日本神話完全版】日本美術の源となる思想を超わかりやすく簡単に解説！元問題児の英雄伝とは？」と題した動画を公開。ギリシャ神話や北欧神話などが「血で血を洗う権力闘争」を描くのに対し、なぜ日本の神様は戦わないのか、そのユニークな世界観を紐解いた。



動画の冒頭で、出演者のらち氏は、ギリシャ神話や北欧神話が権力闘争を描く一方で、日本神話は「まったく違うアプローチで世界を創造した」と指摘。その秘密は「自然観察」にあると語る。日本神話には激しい争いやドラマチックな展開が少なく、物語全体が穏やかに進むのが大きな特徴だ。これは「争いと知性」が結びつく他の神話とは異なり、日本神話では「知恵」「芸能」「笑い」といった平和的な手段で危機が乗り越えられることを示している。



この世界観の根底には、日本古来の思想がある。物語の序盤、女神イザナミは火の神カグツチを産んだことで命を落とす。これは日本神話における「死」の始まりであり、夫イザナギが彼女を追って向かった「黄泉の国」は「穢れ」の象徴となる。黄泉の国から戻ったイザナギは、その穢れを清めるために「禊（みそぎ）」を行うが、この行為からアマテラス（太陽）、ツクヨミ（月）、スサノオ（海）という最も重要な三柱の神「三貴子」が誕生した。このエピソードは、穢れを避け、清浄を尊ぶ現代の神道の根幹思想を物語っている。



その後、追放されたスサノオの乱暴狼藉により、太陽神である姉のアマテラスが天岩戸に隠れてしまい、世界が闇に包まれるという最大の危機が訪れる。しかし、八百万の神々は武力に頼らず、知恵の神オモイカネの策略のもと、盛大な宴会を開き、芸能の神アメノウズメが踊ることでアマテラスを岩戸の外へ誘い出すことに成功した。



高天原を追放されたスサノオは、地上（出雲）で怪物ヤマタノオロチを退治する英雄へと変貌を遂げる。らち氏は、天上で秩序を乱す存在だったスサノオが、地上に降りることで「災いを打ち払う武勇の神」「文化的な営みの創造者」へと役割を変えたと解説。自然の荒ぶる力をただ打ち倒すのではなく、「その力を活用し、調和させる」という古代日本人の世界観が示されていると語った。



日本神話は単なる古い物語ではなく、日本の文化、精神性、社会秩序がどのように成り立ってきたかを知るための、深く魅力的な源流なのである。