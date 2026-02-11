〈現在は駐車場に…『日本初の女性用風俗店』が“1年も経たずに閉店”したワケ〉から続く

50万円で開業できる女風。しかし、男性向け風俗と比べ市場は小さく、儲けも少ない。低予算なのに成功しにくいのはなぜか？ ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

恋愛トラブルでもヤクザでもない…なぜ女性用風俗は儲からない？ 写真はイメージ ©getty

シーシークラブ誕生からさらに10年後、新たな局面を迎える。

女風が大量発生するのだ。果たしてジャンルは確立され、いまや数は全国で300を超える。何が起きたのか。

女風が大量発生した背景

東京・大阪・名古屋・福岡・北九州と派遣型女風店を5つ経営するスパホワイト「SPAWhite」グループ代表のあす香かさん（32歳）を訪ねた。「女性がこれほど風俗を求めていたとは、予想もしなかった」という。

再興の先陣を切ったのは2017年11月、大阪に誕生した女性専用の店舗型マッサージサロン「ハミング」だ。育児に疲れているとき、知り合いから無料モニターに誘われたあす香さんは、ここではじめて女風のサービスを味わった。

「ただのマッサージだったのに、久しぶりに女性扱いされた気がしました。その肯定感から幸福と感動を覚えたのです」

この体験が、女風開業のきっかけとなった。いまやブームを牽引する「東京秘密基地」や「萬天堂」に続き2018年4月、デリヘルと同じく派遣型風俗店の届け出をして、東京にスパホワイトの1号店をつくった。

女風が急増したのはこのころからだ。

人気俳優が「娼夫」を演じたことも後押し

ときを同じくして松坂桃李主演の映画『娼年』が公開された。「娼夫」として生きる男を主人公に性の極限を描いたもので、戸惑いながらも男を買った女性たちは、やがて自分自身を解放し快楽に溺れていく。

「女性も欲求をむき出しにしてもいい。そう教えてくれるような映画でした」

あす香さんはこの映画がブームを後押ししたと語った。

映画で描かれたジェンダー観の変化、それに伴走するSNSなどによる情報発信の普及――そして女風の“デリヘル化”。これにより利用女性のプライベートは確保され、女性が性的欲求を解放しやすくなったのだ。

ここに、もうひとつの事実が加わる。女風は低予算で開業できるのだ。あす香さんはわずか50万円の自己資金ではじめたという。デリヘルが最低200万円、それより安く開業可能なメンエスであっても100万円はかかる状況からすれば、その安さが際立つはずだ。

スパホワイトの仕組みはシンプルだ。

「女性用風俗」では何ができる？

女性客が利用したい日時と場所、指名する男性セラピストをメールで伝える。男性セラピストの空き状況を確認し、「OK」の返信をする。デリヘルは嬢の細かい出勤管理が必要だが、女性客にはフリーで遊ぶという概念はなく、完全予約制のため男性セラピストのスケジュール管理はパソコンひとつで事足りるという。

そのためプレイルームや待機場がいらないことからコスト削減につながる。広告宣伝費にしても、女風は出向先が少なく数万円だ。

しかし、あす香さんは、こうした開業資金の安さから女風ははじめやすいとする一方で、「男性向け風俗と比べて市場規模が3分の1以下で儲けは少ない」と話すのだった。いったい、なぜ。

男性と女性の生殖器の違いにこそ、需要を読み解く鍵があるとわかったのは、さらに話を聞いてからだ。

男性用風俗との「明確な違い」

男性の精子は1日に1億2000万個製造される。対して28日周期で排卵される女性の卵子は、もともと数が決まっていて減る一方だ。

こうした性欲構造の違いは、フリーや団体客を受け入れて数を稼ぐことにつながらない。

女性も刹那的に快楽に溺れるばかりだと思っていたのだが、短期間でのリピートはなく、あっても早くて2週間後だと聞いて、そのビジネス構造が根本的に違うのだと気づかされた。

