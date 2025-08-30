◆ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート（１１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝大谷翔太】 フィギュアスケート男子でショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１１日、サブリンクで練習を行った。１３日（日本時間１４日）のフリーに向け、勝負曲「トゥーランドット」をかけて調整。曲かけではジャンプこそ跳ばなかったが「軽めの調整。ＳＰが終わって、そこまで疲労を感じずに調整できているので、明日の練習でもしっかりと調整したい」と語った。

１０日のＳＰでは、ジャンプでミスがありながらも１０３・０７点。１位のマリニン（米国）と５点差につけた。この日はトウループ、サルコー、そして今回フリーで解禁するフリップの４回転を順調に着氷。「フリップは問題無い。一回でしっかりと確認できたので、明日またメイン（リンク）で滑って、確認したい」とした。

２大会連続でメダル獲得に挑むフリーは、衣装を新調して臨むという。イメージを問われると「秘密です」とニヤリ。「もっと、華やかな感じにしたいと思って。もっとゴージャスな感じ」と語り、初お披露目は「自分としては、本番で着るのが一番いいかな」とした。イタリアで滑るトゥーランドット。「幸せな気持ちになれるように、自分も華やかに、胸を張って笑顔で追われるように頑張りたい」と意気込んだ。