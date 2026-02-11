浜辺美波が、2月10日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）で、料理にまつわるエピソードを告白。食品の衛生管理について議論が巻き起こった。

「この回の『食の危険SP』にちなんで、ゲストには料理の失敗談を聞いていました。すると浜辺さんは、『お味噌汁が大好きで、よく自分で作るんですけど、深夜に料理したくなるときってないですか？』と周囲に問いかけ、状況を説明し始めたのです」（芸能記者）

浜辺は味噌汁を作った後、「熱が冷めてから冷蔵庫に入れよう」と思い、しばらく暖かい室内に置いていたという。だが、結局そのままベッドに入って寝てしまった。

「浜辺さんは『お味噌汁を次の日の午前中くらいに飲んだんですよ。そしたら、もう、お腹がすごく痛くなっちゃって。吐き気も』と振り返っていました」（同）

劇団ひとりが「あたりやすいんだから、もっと慎重に行こうって思わないと」と注意。浜辺は「食欲がそれより前に出るんです」と苦笑していた。

作り置きの味噌汁を常温放置し、翌朝飲んだことによる食あたり。Xでは、《浜辺さん、食欲に正直すぎて可愛いけど危なすぎる》《これは普通に怖い…。味噌汁も常温放置は危険なんだよね》と危険視する声が相次いだが、一方で、《ちゃんと料理してるのは偉い》と好感の声も寄せられている。

芸能プロ関係者がこう語る。

「少しズボラなところに親近感を覚えたり、忙しいなかでも自炊している点が評価されているのかもしれませんね」

もちろん部屋の温度にもよるが、汁物の常温放置は危険をともなう。作ったら早めに冷まして冷蔵庫へ入れ、翌日はしっかり再加熱し、異変を感じたら口にしないなど注意が必要だ。

「心配なのは、浜辺さんのこうしたエピソードが “今回だけ” ではない点です。番組では、『思い返せば、今回の（食の危険）アンケート書きながら、ある、ある、あるって』と、思い当たることが多いと笑っていましたから。

実際、1月20日放送の『行列のできる法律相談所』（日本テレビ系）の特番では、『7時間から8時間放置した海老天を食べて食あたりした』と告白しています。同じ話を1月27日放送の『しゃべくり007』（同局系）でも明かし、年越しそば用に友達に買ってきてもらった海老天2本を常温放置して食べ、元日から体調を崩したと語っていました」（前出・芸能プロ関係者）

体は細いが食欲は旺盛。ただ、体が特別強いタイプではなさそうなだけに、くれぐれも気をつけてほしい。