YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【知らないと大損】Suicaの損しない使い方」と題した動画を公開。普段何気なく使っている交通系ICカード「Suica」で、チャージ時と乗車時の両方でポイントを獲得し、最大15%もの還元を受ける方法を解説した。



同チャンネルはまず、Suicaでポイントを貯める方法は「チャージする時」と「電車に乗る時」の2種類あると説明。チャージ時にはクレジットカードのポイントが、電車に乗る時にはJR東日本が発行する「JRE POINT」が貯まるため、これらを組み合わせることで「ポイントの二重取り」が可能になるという。この仕組みを活用すれば、手間を惜しまない方法で最大15%もの還元を受けることができると指摘した。



ポイント還元を最大化するための第一歩として、同チャンネルは「モバイルSuica」の利用を強く推奨した。カードタイプのSuicaが鉄道利用で200円につき1ポイントなのに対し、モバイルSuicaは50円につき1ポイントと還元率が4倍になるためだ。さらに、ポイントを獲得するには「JRE POINT」のウェブサイトで会員登録をし、手持ちのSuicaを連携させる設定が必須であると注意を促した。



チャージ時の還元率を上げる方法については、Suicaへのチャージではポイント対象外となるクレジットカードが多いと指摘。手間なく高還元を狙うなら、JR東日本が発行する「ビューカード」がおすすめだという。ビューカードはSuicaへのオートチャージで常時1.5%のポイントが貯まる唯一のカードであり、改札で残高不足になる心配もないため利便性が高いと説明した。さらに手間をかけて高還元を追求したい人向けには、「ファミペイルート」で最大3%、「JALペイルート」で最大2.5%の還元を実現する具体的な手順も紹介した。



乗車時のポイントについては、同じ運賃区間を月に10回以上利用すると、10回目は運賃1回分、11回目以降は毎回運賃の10%が還元される「リピートポイントサービス」を解説。通勤などで日常的に鉄道を利用する人にとっては非常に大きなメリットになると語った。これらの設定やサービスを組み合わせることで、毎月の交通費を大幅に節約できる。心当たりのある人は、一度自身の使い方を見直してみてはいかがだろうか。