今回紹介するのは、Threadsに投稿されたついていないファンヒーターの前でスタンバっていた猫ちゃん。ここまではよく見かける猫の行動ですが、今回の猫ちゃんは一味違ったようです。投稿はThreadsにて、8万回以上表示。いいね数は6000件を超えました。

【写真：ついていないファンヒーターの前で、『猫』が…まさかの『アピール方法』】

猫界の「虎徹の1ミリ」

今回、Threadsに投稿したのは「Ton Ton」さん。登場したのは、猫の虎徹ちゃん。

投稿には、ファンヒーターの前に座っている虎徹ちゃんの姿が。注目すべきはその距離。なんと、ファンヒーターにくっつくかどうかのギリギリまで距離を詰めていたようです。なんだか圧がすごいですね。

投稿主さんはこの光景を目にして、サッカー界で話題になった「三笘の1ミリ」を思い出した模様。「三笘の1ミリ」は2022年サッカーW杯日本対スペイン戦において、三笘薫選手が魅せたラインぎりぎりの場所から折り返したプレーのこと。諦めない想いが日本を勝利に導いたそうです。

この「三笘の1ミリ」からもじって、今回の出来事を投稿主さんは猫界の「虎徹の1ミリ」と命名。その執念の甲斐あって、ファンヒーターを動かしてもらえたそうです。諦めないって大事ですね。

虎徹の1ミリにSNS民も爆笑

ファンヒーターとの距離感がすごい「虎徹の1ミリ」を見たThreadsユーザーたちからは、「並々ならぬ熱意がひしひしと伝わってくる」「余熱っ！まだいける！もう少し！って思ってそう」「勝負かけとるな」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方に虎徹ちゃんの情熱は届いたようですね。

Threadsアカウント「Ton Ton」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。元気いっぱいな猫ちゃんたちの姿は見ていて心癒されます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「Ton Ton」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。