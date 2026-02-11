猫のペット保険とは？

日本の場合、原則として公的医療保険の加入が義務付けられているため、任意の医療保険に加入していなくとも、医療費の自己負担は3割程度に抑えられています。

一方、ペットには公的医療保険がなく、治療や手術、入院費はすべて飼い主さんの自己負担です。

少額であればまだしも、実際に筆者の知人が飼っているペットは突然手術が必要となり、最終的に「20万円」ほどかかる大きな出費になったそうです。

ペット保険とは、こうした予期せぬリスクに備えるための「任意の医療保険」なのです。

ペット保険に加入するメリット

迷わず最善の治療が選べる

猫が病気やケガをしてしまったときに、お金が治療の足かせにならずに済みます。

例えば「手術に20万円かかるところ、補償によって自己負担が10万円に抑えられる」「高額な薬でも補償対象となり、治療を継続しやすい」といったケースもあります。

治療すれば回復の可能性があるにもかかわらず、費用面の不安から決断できなかった場合、後悔が残ってしまうこともあるでしょう。

また、ちょっとした体調の変化にも「念のため診てもらおう」と思いやすくなり、早めの受診につながります。

保険の付帯サービスを活用できる場合がある

ペット保険の内容は商品によって異なりますが、加入者向けに「付帯サービス」が用意されている場合があります。

調べたところ、電話やメッセージを通じて獣医師さんに相談できるサービスや、迷子になった際の捜索サポートを提供している保険がありました。

「すぐに動物病院を受診すべきか迷う」といった場面でも活用しやすいでしょう。

治療費の補償だけでは魅力を感じにくい人も、こうした付帯サービスを知ることで、ペット保険の捉え方が変わるかもしれません。

ペット保険に加入するデメリット

保険適用外になる項目もある

ペット保険の場合、ケガや病気に含まれない「去勢・避妊手術」「ワクチン接種」といった医療行為は、保険適用外になることがほとんどです。

また、猫によっては「先天性疾患」と呼ばれる生まれつきの病気や、既に何らかの「持病」を持っていることがあるでしょう。

しかし、一般的なペット保険では、保険加入前から分かっていた病気は適用外になることが多いです。

こうした項目を目的に加入すると、期待していたほどのメリットを感じにくくなるかもしれません。

貯蓄型の保険は基本的に取り扱いがない

ペット保険は基本的に「掛け捨て型」であり、貯蓄型のものはほとんどありません。

つまり、返戻金の要素はないという点を、まずは押さえておく必要があります。

貯蓄をする意味合いで加入を検討する場合、安心につながる面はあるものの、条件面で合わないと感じるケースもあるでしょう。

貯蓄は「長期的に積み重ねていく備え」、ペット保険は「突発的な医療費にすぐ対応するための備え」と、役割自体が異なっています。

結局加入するべき？選び方のポイントは？

ここまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえたうえで、自分と愛猫の暮らしに合った備えを選ぶことが、後悔しない選択につながります。

加入するかどうかは「もしものときの費用を、無理なく支払える備えができているか」を目安にするとよいでしょう。

「貯蓄もしているけれど、保険もあればダブルで安心できる」という考え方もあります。

保険を選ぶ際には、通院・入院・手術のどこまで補償できるのか、保険料は継続して支払える額か等をチェックしましょう。

そして、保険金請求のしやすさや付帯サービスの有無も、意外と重要なポイントです。

勢いだけで決めずに、十分比較検討することをおすすめします。

まとめ

ペット保険は、公的医療保険が存在しない猫にとって、金銭面だけでなく、心理的負担も減らしてくれる選択肢の1つです。

ただ、人の保険と違い、基本的には掛け捨て型のため、それほどメリットを感じないという人もいるでしょう。

「加入する・しない」に正解はありません。

あなたと愛猫の暮らしに合った備えをすることが、お互いの安心につながります。