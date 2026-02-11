俳優の寺田心（17）が11日、神奈川県横浜市内の大型複合施設「WANCOTT（ワンコット）」で行われたペット用品メーカー「ペットライン」の「シニアのそなえ特別セミナー」イベントに出席。シニア犬のケア・リハビリ体験を行った。

プライベートでは5匹の犬を飼っており、老犬のボランティア活動も行うなど、愛犬家として知られている寺田。動物看護の専門スタッフのサポートのもと、シニア犬のリハビリやケアの仕方を実践形式で学んだ。ゴールデンレトリバーのアーロンくんと対面するやいなや「可愛い！」と大興奮。ブラッシングやプールでのリハビリを経て「飼い主としてできることを日頃からしてあげたい」と語った。

同施設の設備に感銘を受けたことから、印象に残った体験に水中ウォークを挙げた。「お散歩も行ける年頃じゃない子も増えてきますし、日本温暖化などですごく寒暖差が激しいので、アスファルトとかもわんちゃんが踏めない熱さになる時もある」とし「水中ウォークとか、施設の中で運動が定期的にできるのはすごくいいなと思いました」と感心した。

シニア犬と触れあったことで、より一層飼い主としての責任を感じた様子。「月に1度の定期検診に行って、関節病が見られないか（調べたい）」とも話し「うちはダックスが多いので、ヘルニアとか気をつけながら見ていきたい」とうなずいた。