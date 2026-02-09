【フィギュア】スペイン選手権6連覇の実力者 楽曲許可出た「ミニオンズ」で会場沸かす
◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 フィギュアスケート 男子SP（2026年2月10日 ミラノ・アイススケートアリーナ）
フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。
男子の4番滑走で、スペインのトマスリョレンク・グアリノサバテが登場。紆余曲折を経ての五輪参加となった。
黄色のTシャツに、青のオーバーオールの衣装はアニメ映画「ミニオンズ」をイメージしたもの。3回転アクセルは着氷時によろけたが、3回転フリップなどで魅了。手拍子にも乗って会場を盛り上げ、69.80点をマークした。
「ミニオンズ」の曲に合わせての演技を考えていたが、本番直前に許可が下りなくなった。一転して許諾を得られる見通しとなったのは、約1週間前のこと。窮状を訴えた交流サイト（SNS）での投稿が反響を呼び、「ミニオンズ」の音楽の権利者から特別に許可が下りたという。
国際スケート連盟（ISU）推奨の企業を通じて著作権の権利処理を済ませていたが、1月末になって曲とキャラクターを模した衣装の使用が差し止められていた。
スペイン選手権6連覇の実力者。取材に対し「みんなが投稿を共有し、たくさんの応援と愛を送ってくれた。（これまで同様の音楽で）演技が実現できると思う」と話していた。