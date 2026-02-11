この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

就活系YouTuberのさざえ氏が、自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【配属ガチャ】希望全外れで北海道へ…ブチギレる26卒」と題したショート動画を公開。希望勤務地が叶わなかった内定者の「逆ギレ」エピソードを紹介し、就活生が抱きがちな「希望は通るもの」という思い込みに警鐘を鳴らした。



動画では、内定済みだという26卒の学生から寄せられた相談を紹介。この学生は配属先の希望が全て外れ、都内の大学に通っているにもかかわらず北海道への配属が決定したという。その結果、感情を抑えきれずリクルーターに対して「当たり散らしてしまった」と告白。「謝るべきかな？」と問いかけつつも、当時の自身の言動として「どうなってんすか？言いましたよねボク？東京が良いって」と詰め寄った様子を回想した。さらに、「僻地すぎ！」といった暴言に近い言葉まで投げかけた可能性を示唆している。



このエピソードに対し、さざえ氏は「“あるある”ですよね」と冷静に反応。「学生は希望したら全部通ると思ってるから、実は通らないこともあるんです」と、学生側の認識の甘さを指摘した。多くの学生が内定獲得後に直面する「配属ガチャ」の厳しさを説く一方で、相談者の学生は企業側から「例年（配属先希望が）90%程度通る」と説明されていたことを明かし、「って言ってた癖に！」と怒りを露わにしている。



企業側の建前と現実のギャップ、そして希望が叶わなかった際の学生の未熟な対応が浮き彫りになった今回の動画。地方配属を「僻地」と呼び、リクルーターに悪態をついたこの学生に対し、さざえ氏は動画の最後で笑顔でこう言い放った。



「ざまぁｗクソガキ」



画面には密かに「※（さざえ氏は）地方在住です」というテロップが添えられており、地方を蔑んだ学生への痛烈な皮肉で締めくくられた