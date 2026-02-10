¡Ö²È»ö¤Ê¤ó¤Æ·ù¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¥É¥é¥¤¤Ê¥Ð¥ê¥¥ã¥êºÊ¤ËÈè¤ì¤¿¡Ä¸«¤¿ÌÜ¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É·ëº§¡¢2Ç¯¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö»ä¤ÏDVÉ×¤ÈÌ¿¤¬¤±¤ÇÎ¥º§¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡©¡×WÉÔÎÑ¤ÎÁê¼ê¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¡¡·ë¶É¤¹¤Ù¤Æ¼º¤Ã¤¿50ºÐÉ×¤Î´Ö¤Î°¤µ
¡¡¤â¤Î¤´¤È¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¤È¤«µÞ¤¤¤Æ¤Ï»ö¤ò»ÅÂ»¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¸Á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅ´¤ÏÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÂÇ¤Æ¤È¤â¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤ËÃË½÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤ë¤º¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ËÍ¤¬º£¡¢¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ð¤±¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤ÏËÜÅÄ¹¸¶©¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤À¡£¤³¤á¤«¤ß¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¸«¤¨¤ëÇòÈ±¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤½¤Î³Û¤Ë¤Ï¶ì½Â¤Î¥·¥ï¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Çº¤ß¤ËÇº¤ß¡¢ÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤¢¤²¤¯¡¢º£¤ÏÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢44ºÐ¤Î¤È¤¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤Ã¤Æ3½µ´Ö¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡¡¹¸¶©¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï29ºÐ¤Î¤È¤¡£Áê¼ê¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡¢1¤ÄÇ¯¾å¤Î·ë°á¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡¢¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿3ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Â¤ÏËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥×¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÈà½÷¡¢²¿¤Ç¤âËÍ¤ËÍê¤ê¤¤ê¤Ç¡¢½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·ë°á¤ÏÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤¤¢¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¹¸¶©¤µ¤ó¤¬¡¢·ë°á¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Î¤Ü¤»¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¹Àè¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢Èà½÷¤«¤é¤âOK¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯·ë°á¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÄ¥¤âÂ¿¤¤¡£¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÈà½÷¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·ÅöÆü¤âÈà½÷¤Ï»Å»ö¤Ç¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤ÏÌë9»þ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ë¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Êë¤é¤·
¡¡¹¸¶©¤µ¤ó¤È¤Æ²Ë¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿Ãæ·ø´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë»Ø¿Ë¤â¥ë¡¼¥ë¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤â»Å»ö´Ø·¸¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤È¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤¬ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬¿©»ö¤òºî¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ËÍ¤ÏËÍ¤ÇÈà½÷¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï´°Á´¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢Áá¤á¤Ëµ¢¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È·ë°á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁá¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤á¤º¤é¤·¤¤¤Í¡Ù¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼êÁá¤¯¥µ¥é¥À¤È¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÎÁÍý¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é3½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢Èà½÷¤Î»Å»ö¤Ï³¤³°¤¬Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç»þ´ÖÅª¤ËÉÔµ¬Â§¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÄ¶Â¿Ë»¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢º£¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊÙ¶¯»þ´Ö¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤«¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Æ³°¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶À¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£·ëº§Á°¤ÏÆ´¤ì¤Î½÷À¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤¿¤é»Å»öÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤Ç¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡ÖËÍ¤¬Â»¤ÊÌò²ó¤ê¡×
¡¡¤À¤¬¡¢À¸³è¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤í¤¦¤È¸À¤¦¤ÈÈà½÷¤Ï·ù¤¬¤Ã¤¿¡£²È»ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë1½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë°á¤µ¤ó¤ÏÁÝ½üµ¡¤Ò¤È¤Ä¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£Éô²°¤Î¶ù¤Ë¥Û¥³¥ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¸¶©¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä²È»ö¤ÏËÍ¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ªÉ÷Ï¤¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¿¤È¤¨Åß¤Ç¤â¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤ä¤ë¤Ù¤²È»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËÍ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ»¤ÊÌò²ó¤ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö²È»ö¤Ê¤ó¤Æ·ù¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÈà½÷¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤ÏÅö»þ¡¢·ë°á¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë°á¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¾¯¤ÎÉÔËþ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Þ¤¤¤³¤ó¤Ç¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÁá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤«¤é¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡¢·ë°á¤¬¡ØÇ¥¿±¤·¤¿¡Ù¤È¡£Èà½÷¤Ï¥Ô¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï°ì¸À¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¿¡¢¤È¡×
¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ëµÁÊì
¡¡»Å»ö¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢º£¤Ê¤é¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤È·ë°á¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¹¸¶©¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç·ë°á¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤â¾¯¤·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤È¤³¤í¤¬·ë°á¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤ï¤ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Î×·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¼¤ò½Ð»º¤·¤Æ2¥ö·î¤Ç»Å»ö¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ØÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡·ë°á¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬ËèÆü¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ê¿Æü¤ÏÊì¿Æ¤¬Çñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡×¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤âµ¤µÍ¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¼«¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤ÎÃÄ¤é¤ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÊì¤Ë±óÎ¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤È·ë°á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â·ë°á¤ÎÊì¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Æ³°¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡£ËÍ¤¬Ì¼¤òÊú¤¾å¤²¤ë¤È¡Ø¤¢¤¢¡¢´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤ï¤Í¤¨¡£¤Õ¤À¤óÊú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤ÎÓ®ÆýÉÓ¤Î³ÑÅÙ¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âµÁÊì¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÌ¼¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤¤¤È¤ª¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µÁÊì¤¬¤¤¤ë¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤á¤ó¤É¤¦¤ò¸«¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ºÊ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤
¡¡·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤ò²ó¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà½÷¼«¿È¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¤ëÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×¤¬²¿¤òÍ«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²¿¤Ëµ¤¤¬¤Ò¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Ï¤È¤¤ËËà»¤¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Ëà»¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ïµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é¡¢·çÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈËÍ¼«¿È¤¬¤¢¤¤é¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Ì¼¤¬¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë°á¤µ¤ó¤ÎÆ¯¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÁÉã¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÁÊì¤Ï³ØÆ¸ÊÝ°é¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿Ì¼¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¡¢¿ô»þ´Ö¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¸¶©¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯Äê»þ¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¡£¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢ºÊ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾¯¤·¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤ëÈÕ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞºÊ¤ÎÉô²°¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ü¤½¤Ü¤½¤·¤ã¤Ù¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ù¡Ø»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉâµ¤¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¼Ìë¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¤¨¡£µ¿¤¤»Ï¤á¤ë¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¼»ÅÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ï¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡¢Èà½÷¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÀµÌÌÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Éâµ¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·ë°á¤Î¤³¤È¤À¤«¤éÇò¾õ¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òË½¤¤¤Æ¤âÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ºÊ¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡ÖÎø¤Î°Ç¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Úµ»ö¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×½ÐÍè»ö¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
