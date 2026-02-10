¹ç°Õ¥¢¥ê¤Î¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¡×¤Ç¤â¡È°ãË¡¡É¡©¡¡¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¡×¡ÖÎ¥±ï¸å¤ÎÍÜ°éÈñ¡×¡Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
°ìÉ×Â¿ºÊ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëYouTuber¤ÎÃËÀ¡¦A»á¤¬1·î½é½Ü¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¡¢Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÉ×¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤ä¤½¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
A»á¤ÏËÌ³¤Æ»¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î2µòÅÀ¤Ç¡Ú¸µ8¿Í¤Î½÷À¤È¹ç°Õ¤Î°ìÉ×Â¿ºÊÀ© ¡Û¡ÊËÜ¿Í¤ÎX¤è¤ê¡Ë¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ï11¿Í¡¢ ¿¦¶È¤Ï¡Ö¥Ò¥â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
A»á¤Ï¡ÖÊø²õ¡×¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤ÎÉ×¿Í¤é¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ËÉ×¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿ºÝ¡¢2¿Í¤«¤é¶¯¤¯È¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢²È¤ò½Ð¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£É×¿Í¤é¤Ï¡¢·ÐºÑÉÔ°Â¤äA»á¤Î¹Í¤¨¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ù°´¶¤òÊú¤¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â²È¤ØÌá¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉ×Â¿ºÊ¤Ï»Ò¶¡¤â´Þ¤á¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬°Â¿´°ÂÄêËþÂ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤ÎÊý¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡ÖÅö»ö¼ÔÁ´°÷¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¤é°ìÉ×Â¿ºÊ¤Ç¤â¤½¤ÎµÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¤¬·ë¶ÉÊø²õ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉ×°ìÉØÀ©¡×¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï½Åº§¤ÏÌ±Ë¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¡Ê732¾ò¡Ë¡¢·ºË¡¤Ç¤â¡Ö½Åº§ºá¡×¤È¤·¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ë¡Ê2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡¢184¾ò¡Ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Î°Ý»ý¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Î°Ý»ý¡×¤È¤¤¤¦Ë¡ÅªÍø±×¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¬Ê¡ÄÉµá¤ä¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¶¦Æ±À¸³è¤è¤ê¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¥º§¡¦ÃË½÷ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤°ÂÃ£Î¤ÈþÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ìÉ×°ìÉØÀ©¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÇÑ»ß¤·¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÉ×°ìÉØÀ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ë¡Åª¤Ê¤³¤È°Ê³°¤Ë¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÄÉå¤ÊÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¹ñ¤¬À¸³è»Ù±ç¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Øº£¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÎ§°ì»þ¶â10Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢»Ùµë¤Ë¤¢¤¿¤ê2¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¿Í¤È¤Ç¤â¸ÍÀÒ¾å¤Îº§°ù¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬4¿Í¤¤¤ë¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ùµë¤Ë40Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤¬»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬4¿Í¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢10Ëü±ß¤ò4²ó¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£10¿Í¤Ê¤é¡¢100¿Í¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÂçÈ¾¤¬¡ØÌäÂê¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÉ×°ìÉØÀ©¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÑÃÎ¤ò½ª·ë¤·¡¢ËüÆñ¤òÇÓ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Û¤É¼Ò²ñÅª¤ËÍ×µá¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö1ÂÐÂ¿¡×¤Îº§°ù´Ø·¸¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¸øÊ¿¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÄÂç¤Ê¸¡Æ¤»ö¹à¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ö»ö¼Â¾å¤Î°ìÉ×Â¿ºÊ¡ÊÆâ±ï¡Ë¡×¤Ï°ãË¡¡© ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
A»á¤Î¡Ú½÷À¤È¹ç°Õ¤Î°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¡Û¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¡ÊÆâ±ï´Ø·¸¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¸ÍÀÒ¾å¤Î½ÅÊ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·ºË¡¾å¤Î½Åº§ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö·ºË¡186¾ò¤Î¡ØÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬½Å¤Í¤Æº§°ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ù¤Î¡Øº§°ù¡Ù¤È¤ÏË¡Î§¾å¤Îº§°ù¤ò»Ø¤·¡¢Æâ±ï¤ä»ö¼Âº§¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢È½Îã¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î²ò¼á¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢½Åº§ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ÂÃ£ÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¸ÍÀÒ¿³ºº¤¬¸·³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë¡Î§¾å¤Î½Åº§¾õÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡ÊÎ¥º§ÆÏ¤òµ¶Â¤¤·¤ÆÄó½Ð¤·¼õÍý¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤Î¼Ô¤È¤Îº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¼õÍý¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹Åù¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊ¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¡¢¥Ñー¥È¥Êー´Ö¤Ç¡ÖÂ¾¤ÎºÊ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¸å¤Ë¤½¤Î¹ç°Õ¤¬Êø¤ì¤¿ºÝ¤ËË¡Åª¤Ê¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¡ÖºÊ¡×¤¬¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤êÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÉÔÄç¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆâ±ï¥Ñー¥È¥Êー¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢²¾¤ËA¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¡¢C¤µ¤ó¡¢D¤µ¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Á´°÷¡ØÆâ±ï¤ÎºÊ¡Ù¤È¤·¤ÆË¡Î§¾åÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤½¤â¤½¤âµ¿Ìä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁ´°÷Æâ±ï¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á´°÷¤¬ºÊÆ±Á³¤ÎÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÄç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê°ÂÃ£ÊÛ¸î»Î¡Ë
º£²ó¤ÎA»á¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢É×¿ÍÂ¦¤¬°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤·¤Æµî¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¡ÈÎ¥ÊÌ¡É¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀÂ¦¤¬Ë¡Î§º§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê£¿ô¤ÎÆâ±ï´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Éã¿Æ¤¬Á´¤Æ¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé¤¦¡ÖÉÞÍÜµÁÌ³¡×¤ä¡ÖÁêÂ³¸¢¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
Ë¡Î§º§¤Î»Ò¤É¤â¤È°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÊø²õ»þ¤ËË¡Åª¤Êº§°ù´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡ÖÉ×¿Í¡×¤¿¤Á¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÍÜ°éÈñ¤ò³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÃ£ÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÍÜ°éÈñ¤âÁêÂ³¸¢¤â¡¢Ë¡Î§º§¤Ç¤â»ö¼Âº§¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÜ°éÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐµëÍ¿º¹²¡¤Ê¤É¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤Ëºâ»º¤¬¤Ê¤¤¡¢Ìµ¿¦¤À¤È·ë¶É»ÙÊ§¤¤¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê²ó¼ý²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡×
Ë¡Åª¤Ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤±¤ë¡È°ìÉ×Â¿ºÊ¡É¡£¸ß¤¤¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ðºá¤Ë¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿¿¤Î¹¬Ê¡¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ï¤è¤ê°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£