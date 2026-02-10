Ž¢2¿Í¤ÇÊÖ¤»¤Ð³Ú¾¡Ž£¤È¿®¤¸¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ä²¯¥¿¥ï¥Þ¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë"Î¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÒÌîÃÎ¹°¡Ø50ºÐ¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º ÉÔÆ°»º²°¤È¶ä¹Ô¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¤ÂÓÇ¯¼ý1500Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¡Ä
¹âÆ¤¹¤ë½»Âð¤ò²¿¤È¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¶á¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬É×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬É×ÉØ¤È¤â¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òºÇ¶áÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤ËÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯¼ý¤¬700Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó45ËüÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ä·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý700Ëü±ß¤È¤¤¤¨¤ÐÂç´ë¶È¶Ð¤á¤ÎÃæ·ø¼Ò°÷¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ç¤ª¤ª¤à¤Í1500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1500Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØ¤¬¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÉ×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò¿½¤·¹þ¤à¤Èº£¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¿³ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¡Ê¸µ¶âÊÖºÑµÚ¤Ó¶âÍø¤Î¹ç·×¡Ë¤¬Ç¯¼ý¤Î25¡ó°ÊÆâ¤¯¤é¤¤¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¶âÍø¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤Î30¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂß¤·½Ð¤¹¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬°ì±þ¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ¿´¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë
²¾¤Ë¥í¡¼¥ó¶âÍø¤¬2¡ó¡¢´ü´Ö35Ç¯¡¢¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ¤Î¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐºÇÂç¤Ç9400Ëü±ßÄøÅÙ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤ÎÃùÃß¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¿Æ¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊª·ï¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¬ÍÑ¶âÍø¤Ï0¡óÂæ¸åÈ¾¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÚÆþ²ÄÇ½³Û¤Ï¤â¤Ã¤ÈËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉ×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÅÔ¿´¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÅÔ¿´¶ÐÌ³¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¶ÐÉéÃ´¤¬¤«¤Ê¤êÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¶á½ê¤ÎÊÝ°é½ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¡¢¤É¤Á¤é¤«Áá¤¯Âà¶Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£ÅÔ¿´¤Ï½Î¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤â¹¥ÅÔ¹ç¡£¤¦¤Þ¤¯¹ç³Ê¤Ç¤¤ì¤ÐÅÔ¿´¤Î»äÎ©Ãæ³Ø¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤Ë¤âÊØÍø¡¢¤È¤è¤¤¤³¤È¤Å¤¯¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¶âÍø¾å¾º¤ÇÊÖºÑ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë
¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤â¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½Å¤¿¤¤¥í¡¼¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÇ¯¼ý¤âÇ¯Îð¤¬¿ó(¤«¤µ)¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢ÉéÃ´´¶¤â½ù¡¹¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤ÏÇäµÑ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À50ºÐÂå¤«¤é¤Î¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤·µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¶âÍø¤ÎÊÑÆ°
¸ÇÄê¶âÍø¤ÇÄ´Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¿Í¤ÎÌó8³ä¤¬ÊÑÆ°¶âÍø·¿¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¡¼¥ó¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤ËÏ¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¡¢¾Íè¤ÎÊÖºÑ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÊÑÆ°¶âÍø·¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÀè½Ò¤·¤¿Ç¯¼ý1500Ëü±ß¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¸ÂÅÙ³Û¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î9400Ëü±ß¤ò35Ç¯¸µÍø¶ÑÅùÊÖºÑ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¶âÍø¤¬1¡ó¾å¤¬¤ë¸ú²Ì¤Ï·î³Û¤Ç5Ëü±ß¡¢Ç¯³Û¤Ç60Ëü±ß¤â¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£55ºÐ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¤³¤ÎÀèÇ¯¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³èÊª²Á¤Î¹âÆ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÖºÑ³Û¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«Í×Ãí°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶âÍø¾å¾º¤ÏÉ×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É×ÉØ¶¦Æ¯¤¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤Ã¤ÆÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï¥í¡¼¥ó¶â³Û¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼Ú¤ê¤¿»þ¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ä
¢¥ê¥¹¥È¥é
¤É¤ó¤ÊÂç´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè±Ê¹åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃ¯¤·¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ç²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¤È¿Í°÷¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÂÔ¶ø¤ò²¼¤²¤ë¡¢Áá´üÂà¿¦¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¼Ú¤ê¤¿»þ¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤È¤â¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÏËüÁ´¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤Ë»¯¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÇ¯¼ý¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¤À¤±¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÒÊý¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂ¾Êý¤¬Êä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬É×ÉØ¤È¤â¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤É¤¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÊÝ¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤·ò¹¯¥ê¥¹¥¯
£·ò¹¯
²ñ¼Ò¤Î·ò¹¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢É×ÉØ¤É¤Á¤é¤«¤Î·ò¹¯¤¬³²¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹´ü¤ÎÎÅÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¹´üÎ¥¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀ¤¬²¼¤¬¤ë¡¢Ìò¿¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹âÇ¯É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿È¶á¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÀÉÂ¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£Ã±¤Ê¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¶ÐÌ³¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä»àË´¤¹¤ì¤ÐÊÝ¸±¤¬¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ìÁê±þ¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î´ü´ÖÃæ¤Î¼ýÆþ¸º¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¥º§
50ºÐÂå¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤·¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÏÇ¯Î¥º§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸½Âå¤Î·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ÏÉ×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÊ¤Ë°¦ÁÛ¤¬¤Ä¤¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÊÌ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÉ×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤ÏÎ¥º§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ß¤¤¤¬Áê¼êÊý¤ËÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤â°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØ¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤³¤½¤è¤¯¤È¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¡¢»Å»ö¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÄíÆâ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¶²ÉÝ¤Î¥í¡¼¥ó¡×¤ËÅ¾¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë55ºÐÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¤ä·ò¹¯¡¢Î¥º§¤Ï¤«¤Ê¤ê¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ò·è¼êÃÊ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£ÇäµÑ¤Ç¤¹¡£ÇäµÑ³Û¤¬¼èÆÀ³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¸½ºß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï·øÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÅÔ¿´Éô¤Ç¤µ¤¨¡¢º£¸å¤ÏÂ¿»à¡¦ÂçÎÌÁêÂ³»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ÚÆþ³Û¤ÇÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Áá¤á¤Ë´ü¸ÂÁ°ÊÖºÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÒÌî ÃÎ¹°¡Ê¤Þ¤¤Î¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
ÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Ë¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢J-REIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¼¹¹ÔÌò°÷¡¢±¿ÍÑ²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ª¥é¥¬Áí¸¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÉéÆ°»ºÃÏ¹ö¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²È¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø2030Ç¯¤ÎÅìµþ¡Ù¡Ê²Ï¹ç²í»Ê»á¤È¤Î¶¦Ãø¡Ë¡Ø¶õ¤²ÈÌäÂê¡Ù¡Ø¤Ê¤¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÊÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë