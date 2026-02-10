Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Öºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ö¸½¾ì¤Î¹½Â¤¡×
ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Æ»Ï©¡¢Å´Æ»¡¢¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¶¶¡Ä¡Ä¤Ê¤¼Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼¡¡¹¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡© ¤ª¶â¤â¿Í¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡ÖÂçÌäÂê¤ÎÀµÂÎ¡×¤òËÉÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È»öÎã¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢´ä¾ë°ìÏº¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡©
¡ÒºòÆü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ÎÉ÷·Ê¡£¤½¤³¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Ö¤¬°ìÂæ¡¢¤Þ¤¿°ìÂæ¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤Æº¸ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤á¤ê¤á¤ê¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤Ë·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î4ÉÃ¸å¡¢µðÂç¤Ê·ê¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÆ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï3¥õ·î°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡Ä¡Ä
¤Û¤«¤ÎÆ»Ï©¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä
¤â¤·¼«Ê¬¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆÃÏÌÌ¤ËÆÍÁ³·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä
2025Ç¯1·î¤Ëºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾×·â¤È¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó¡Ê¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¸½¾ì¤Î¹½Â¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
»ö¸Î¤ÎÆâÍÆ¡¢¸½¾ì¤Î¹½Â¤¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ò°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤ÏÎ²»ÀÎô²½¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢ÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¶õÆ¶¤¬È¯À¸¤·¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆâ·Â4.75¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð1¼¡Ê¤¹©¡ÊÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¤È2¼¡Ê¤¹©¡ÊÌµ¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ë¹ç¤ï¤»¤Æ50¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¸ü¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬Î²»À¤Ë¼å¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»È¤ï¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é»Í½½¿ôÇ¯ÄøÅÙ¤Ç¤³¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Û¤É¤Î¿¯¿©¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2022Ç¯¤ÎÅÀ¸¡Ä´½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²Õ½ê¤Ç´ÉÏ©¤ÎÉå¿©¾õÂÖ¤ò3ÃÊ³¬¤Î¤¦¤ÁÃæÄøÅÙ¤Î¡ÖB¡×¤ÈÈ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·´ÉÏ©¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤Û¤É¿¯¿©¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢1¼¡Ê¤¹©¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÅ´¶ÚÏª½Ð¤¬¸«¤é¤ì¡¢Éå¿©¾õÂÖ¤¬ºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¡ÖA¡×¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÅÀ¸¡¤ÎÀºÅÙ¤¬½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ï°Å¤¯¡¢½¤¤¤â´Þ¤áÎô°¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÇÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â2¼¡Ê¤¹©¤¬剝¤ìÍî¤Á¡¢1¼¡Ê¤¹©¤¬¤à¤½Ð¤·¤Î¾õ¶·¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Îô°¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÌÜ»ëÅÀ¸¡¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÎ²»ÀÎô²½¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¤¤Á¤ó¤È»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ó¡Ê¡ØÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ