◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビックエア（ＢＡ）予選が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、２４）＝バートン＝が大会初成功の横３回転技を駆使し、計１６４・００点の７位で決勝に進出した。１６歳で初出場した１８年平昌、２２年北京両五輪では、２大会連続で表彰台に一歩届かずに４位。競技生活２０周年の節目と意気込むミラノで“三度目の正直”となるメダル獲得に挑む。２位突破した村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝を始め、日本勢全４人が９日（日本時間１０日未明）の決勝に進んだ。

予選から高いレベルの争いの中、岩渕が勝負に出た。１回目に横３回転技で得点が伸び悩んだ。そこで２回目は「不安はあった」というが、逆スタンスから横３回転する難技を大会で初解禁。判定に重要な着地も決めてガッツポーズを繰り出した。３度目の五輪でも「慣れるものではない」とド緊張の中、決勝に進み「安心した気持ちが大きい。（２回目の技は）信じてやってみて良かった」と胸をなで下ろした。

４歳で競技を始め、節目の２０年目。「ミラノで金メダルを取りたい気持ちは過去２大会より大きい」。１６歳で平昌五輪に初出場し、北京大会では逆転金を狙い、左手を骨折しながらも超大技「トリプルアンダーフリップ」に挑戦。決まれば当時世界初成功だったが、着地にが決まらず、またしても表彰台に一歩届かなかった。北京後はすぐにミラノを目指す気持ちになれなかったが、両親らの後押しに「（悔いを）払拭したい」とリベンジを決めた。

この４年間は大学を一時休学し、競技一本に集中するなど懸けてきた。７日の男子決勝では木村葵来（きら、２１）が金メダルに輝いた。「頑張ってきた人がこの舞台でメダル（を獲得）。今までの気持ちを全部乗せて、最高の滑りがしたい」と岩渕。今度こそ輝くメダルをつかむ。（宮下 京香）