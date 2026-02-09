Philipsの「海外旅行も1台で完結」モバイルバッテリー、過去最安は確保
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年2月9日は、欲しい機能が詰まった10-in-1設計が魅力的なPhilips（フィリップス）の旅行用多機能「USB モバイルバッテリー DLP4351」が、お得に登場しています。
ケーブル不要で「全部入り」の10-in-1設計！ Philipsの旅行用多機能モバイルバッテリーがお得
Apple Watch充電パッド、MagSafe マグネット式ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電器、タイプＣケーブル、ライトニングケーブル、スマホスタンドが一体型になり、特に旅行用として多くの充電ニーズに対応できる「USB モバイルバッテリー DLP4351」が、今なら11％オフの8,880円とお買い得。
折畳み式のACプラグを内蔵しているため、別途充電器を持ち歩かなくても壁コンセントから直接充電ができ、収納すればモバイルバッテリーとして使用できます。
スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、Apple Watchはすべてワイヤレス充電が可能です。
MagSafe機能と互換性があり、2.5W/5W/7.5W/10W/15Wのワイヤレス充電に対応し、ケーブルがなくてもピタッと置くだけで充電できます。
15000mAhと大容量で、AirPods Pro 2なら約16回、Apple Watch Ultra 2なら約14回、iPhone 16 Proなら約2回、MacBook Air 2025なら約1回フル充電が可能です。
合計最大45Wの高出力と海外旅行への完全対応
USB-C出力は最大45Wの急速充電に対応しているので、スマホはもちろん、タブレットやノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。
災害などの緊急時・会議の時・アウトドアなど、コンセントのない場所でスマホやパソコンの充電に大活躍すること間違いなしです。
さらに、本製品にはイギリス、ヨーロッパ、オーストラリア用の電源変換プラグが付属しているため、海外でも安心ですよ。
バッテリー本体を充電しつつ、同時にデバイス充電も可能なパススルー機能を搭載しているので、コンセントが1口しかない時も大助かり。
バッテリー残量や充電状況がLEDディスプレイに表示されるのも嬉しいポイントです。
なお、上記の表示価格は2026年2月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
