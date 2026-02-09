¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤¤¬ÅöÁª10²ó¤Î°Â½»½ß¤ò¡È¥¸¥ã¥¤¥¥ê¡É¡¡¥¼¥íÂÇ¤ÁÅö³Î¤Ç°µ¾¡¤Î¤Ä¤¸Î©¤Á¥¯¥¤ー¥ó¤È¤Ï
½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¡Ö3Ê¬¤Î£²¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°µ¾¡¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¸ø¼¨Á°¤Î167µÄÀÊ¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¡¢49µÄÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë4¶è¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó½éÅöÁª¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹²¼ÀéÎ¤»á¤¬¡¢ÅöÁª10²ó¤Ç¡¢¸µºâÌ³Âç¿Ã¤Î°Â½»½ß¡¦¶¦Æ±´´»öÄ¹¤òÇË¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°Â½»»á¤ÏNHK¤òÂà¶É¸å¡¢1996Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¡£¤½¤Î¸å¤ÏºâÌ³Âç¿Ã¤äËÉ±ÒÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£ºòÇ¯¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤È¹çÎ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±´´»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿¹²¼»á¤Ï¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ë½é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤â¡¢°Â½»»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï´Ä¶Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Î¾¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°Ãæ¤ÎÆ°¸þ¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Â½»»á¤Ï1·î30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Â¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë»Ñ¤¬¡Ö²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹²¼»á¤Ï2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤«¤é¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¤Ä¤¸Î©¤Á¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¸Î©¤Á¥¯¥¤ー¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â½»»á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë½»Ì±¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï³«É¼Î¨¥¼¥í¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÅöÁª¤¬·è¤Þ¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¼¥íÂÇ¤Á¡×¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¿¹²¼»á¤À¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿°Â½»»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¡¢½°µÄ±¡¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ²ñÇÉ¤Î¹µ¤¨¼¼¤Î¥É¥¢¤Ë·Ö¸÷¥Ú¥ó¤Ç¡Ö100ÅÀ¡×¡Ö0ÅÀ¡×¡Ö½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¡ÖÏÀ³°¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼çÍ×¿·Ê¹6»æ¤ÎÀ¯¼£ÌÌ¤Îµ»ö¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤ò·Ç½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÅÁ¤¨Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ò¡Ö¶ÌÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¿¹²¼»á¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÎóÅç¤ò¶¯¤¯Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿°Â½»»á¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£°Â½»»á¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÂçÊªµÄ°÷¤¬¸®ÊÂ¤ßÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ÏÃæÆ»¤Ë¸·¤·¤¤¿³È½¤ò²¼¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£