日本茶が国の地理的表示（GI）に登録される見通しであることが明らかにされた。日本茶では既に地域産品として「八女伝統本玉露」と「深蒸し菊川茶」がGI登録されている一方で、農林水産省所管制度に基づくナショナルGI（国全体を生産地とするGI）は現時点では存在しない。日本茶業中央会が昨年10月に日本茶のGI（ナショナルGI）登録を農林水産省に申請し、登録されればナショナルGIとしては国税庁所管制度に基づく日本酒に次