日本人として必ず知っておきたい！日本を襲う次の破局噴火はいつ起きる？ 日本に襲い来る破局噴火はカウントダウンに入った 破局噴火とは１００㎦以上の大量の火山灰を一度に噴出する噴火のことをいいます。日本列島で破局噴火が起きたのは、ここ12万年間に10回ほどです。およそ１万年に１回といった頻度です。 破局噴火が起きると大型カルデラができますが、最近50万年間に噴火した大型カルデラ火山は，中南部九州と