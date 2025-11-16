事件が起きた実際の店舗とは異なります（写真：本誌写真部） 女性自身

大阪王将でのナメクジ告発事件 出所した男性に多額の寄付が集まる事態

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2022年に大阪王将の従業員だった男性が、ナメクジが発生したと投稿した件
  • 9日、男性のものとみられるアカウントが復活したと「女性自身」が伝えた
  • 刑期を終え釈放されたとみられ、男性に寄付が集まる事態になっているそう
