ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 大阪王将でのナメクジ告発事件 出所した男性に多額の寄付が集まる事… 大阪王将 偽計業務妨害 時事ニュース 女性自身 大阪王将でのナメクジ告発事件 出所した男性に多額の寄付が集まる事態 2025年11月16日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2022年に大阪王将の従業員だった男性が、ナメクジが発生したと投稿した件 9日、男性のものとみられるアカウントが復活したと「女性自身」が伝えた 刑期を終え釈放されたとみられ、男性に寄付が集まる事態になっているそう 記事を読む