ちょっと注意されただけなのに、泣いてしまう…ちょっと注意されただけなのに、泣いてしまう…幼いころから人間関係がうまくいかず、さまざまなトラブルに悩まされていた春野あめ(@AmeHaruno)さん。普通の人と同じようにできないことを責められ、自分でもその理由がわからずにいたという。そんな春野さんが、発達障害である自分と向き合い、特性を理解する難しさを描いたコミックエッセイ『発達障害が理解されにくいワケを自分で考