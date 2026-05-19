米国の最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」などを悪用した金融機関へのサイバー攻撃リスクに備え、金融庁や金融機関の官民会議が、必要に応じて金融システムを停止する対策も選択肢に入れていることが19日、分かった。