高市早苗首相（64）の初の所信表明演説が、衆議院本会議でヤジによって大きく妨害され、国民の間で「聞く耳を持たない」国会議員に対する怒りが爆発。首相が国家方針を語ろうとする中、一部の議員から「裏金問題の全容を解明しましょう！」「旧統一教会はどうした！」といった執拗なヤジが飛ばされ、首相の発言が国民に届かない事態になった。直後、Xでヤジ議員の“特定作業”が行われ、ヤジシーンの証拠動画ともに特に注目さ