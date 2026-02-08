吉住、女子の人間関係は「ずっと人狼ゲームやってる感じ」 悪口を言えないと悩む12歳女子に伝えたアドバイス

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が2月5日（木）に配信された。

番組後半、12歳の女の子から届いた「友達の悪口大会についていけない」という相談に対し、吉住が“女性グループ特有の怖さ”を解説した。

この12歳リスナーに対し、「女子はムズいよね」と共感する吉住。

自身の経験から、女性グループ内での会話を「常に人狼ゲームをやっているみたいな感じ」「裏切り者を探してる感じはある」と表現する。

自身もかつて、「（悪口で盛り上がる会話が終わらないので）『要するにこういう事でしょ？』と話をまとめたら、次の日ぐらいに自分がめっちゃ悪口を言ってたことにされた」と振り返る。

そのうえで、「本当にゼロか100か、言わないならまったく言わないほうがいい」「自分の人間性を大事にしたらいいんじゃないかな」とアドバイス。

井口も「無理に変わる必要はない」としつつ、芸人らしい“悪口のコツ”として、「主語を大きくして言えば大丈夫」と語っていた。