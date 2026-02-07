「韓国映画が崩壊の危機」世界的ヒットから一転、なぜ韓国の映画産業は縮小に向かっているのか？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東大博士課程に在籍するパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃の真実】韓国映画はいま、崩壊の危機。その理由が日本では考えられない」と題した動画を公開。かつて世界を席巻した韓国映画が、なぜ今「崩壊の危機」に瀕しているのか、その背景にある韓国特有の構造的問題について解説した。
パクくん氏はまず、韓国映画産業の危機的な現状を具体的なデータで示した。2019年の映画『パラサイト』の歴史的成功からわずか5年で状況は一変し、「韓国映画産業の危機感が急速に高まっている」と指摘。2025年1月から4月までの韓国映画の観客数は前年同期比で約35%も減少し、映画館が空きになっているという。さらに、2025年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に韓国の長編映画が1本も選ばれなかった事実を挙げ、国際的な評価も低下していると語る。現場では投資が止まり、「作品が減り、ヒットが出ず、さらに投資が減る」という典型的な悪循環に陥っていると説明した。
この急激な衰退の背景には、複数の構造的な要因があるとパクくん氏は分析する。一つは、コロナ禍を経て加速した視聴習慣の変化だ。若者世代にとって「最初からNetflixが当たり前」となり、映画館は「むしろ不便」な存在になった。そこへNetflixが『イカゲーム』のような世界的ヒット作に巨額の制作費を投下したことで、優秀な監督や人材が映画館向けの作品からNetflix系へと流出。その結果、韓国映画は「人・金・観客のすべてを同時に失っている」状態になったと解説した。
さらにパクくん氏は、韓国特有の経済・文化構造をもう一つの要因として挙げる。韓国は「選択と集中」で成長してきた歴史を持ち、「儲かる分野に国も企業も人も一気に集まる」文化がある。映画よりNetflix系コンテンツの方が「世界で売れる、翻訳しやすい、短期間で回収できる」と判断されれば、そちらに資源を集中させるのは「経済的に合理的判断」だという。流行に乗れなかった産業が消えても振り返らないこの価値観こそが、韓国の経済発展を爆発的に加速させたと主張した。
最後にパクくん氏は、韓国の「選択と集中」とは対照的な日本の文化に言及。日本には流行りに全振りせず、「続けること」そのものを価値とする職人文化やオタク文化があると語る。コンビニや100円寿司、漫画など、一つのことを何十年もかけて改善し続ける日本の強みを挙げ、「続けること、磨き続けること、好きなことを応援し続けることを、日本の誇りに思ってみてはどうか」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。
パクくん氏はまず、韓国映画産業の危機的な現状を具体的なデータで示した。2019年の映画『パラサイト』の歴史的成功からわずか5年で状況は一変し、「韓国映画産業の危機感が急速に高まっている」と指摘。2025年1月から4月までの韓国映画の観客数は前年同期比で約35%も減少し、映画館が空きになっているという。さらに、2025年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に韓国の長編映画が1本も選ばれなかった事実を挙げ、国際的な評価も低下していると語る。現場では投資が止まり、「作品が減り、ヒットが出ず、さらに投資が減る」という典型的な悪循環に陥っていると説明した。
この急激な衰退の背景には、複数の構造的な要因があるとパクくん氏は分析する。一つは、コロナ禍を経て加速した視聴習慣の変化だ。若者世代にとって「最初からNetflixが当たり前」となり、映画館は「むしろ不便」な存在になった。そこへNetflixが『イカゲーム』のような世界的ヒット作に巨額の制作費を投下したことで、優秀な監督や人材が映画館向けの作品からNetflix系へと流出。その結果、韓国映画は「人・金・観客のすべてを同時に失っている」状態になったと解説した。
さらにパクくん氏は、韓国特有の経済・文化構造をもう一つの要因として挙げる。韓国は「選択と集中」で成長してきた歴史を持ち、「儲かる分野に国も企業も人も一気に集まる」文化がある。映画よりNetflix系コンテンツの方が「世界で売れる、翻訳しやすい、短期間で回収できる」と判断されれば、そちらに資源を集中させるのは「経済的に合理的判断」だという。流行に乗れなかった産業が消えても振り返らないこの価値観こそが、韓国の経済発展を爆発的に加速させたと主張した。
最後にパクくん氏は、韓国の「選択と集中」とは対照的な日本の文化に言及。日本には流行りに全振りせず、「続けること」そのものを価値とする職人文化やオタク文化があると語る。コンビニや100円寿司、漫画など、一つのことを何十年もかけて改善し続ける日本の強みを挙げ、「続けること、磨き続けること、好きなことを応援し続けることを、日本の誇りに思ってみてはどうか」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
東大博士課程パクくんが解説、人気YouTuberデボちゃんはなぜ「親日売国奴」に？炎上の裏にある韓国社会の“分断”
東大博士課程の韓国人留学生が解説。尹大統領「死刑」求刑の背景にある韓国政治の構造がわかる
【警告】日本人が韓国に住むと“心が壊れる”5つの理由｜知らずに行くと後悔します
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。