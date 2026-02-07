イラストレーターのさやけんさんの漫画「娘とチョコ作り」がインスタグラムで600近くの「いいね」を集めて話題となっています。

バレンタインに向けて、手作りチョコレートに挑戦した娘。ハラハラしながら母が見守る中、想定外の失敗の連続で…という内容で、読者からは「娘さんのやらかしに共感！」「無事に完成できたのかな？」などの声が上がっています。

娘の初チョコ作りに母はヘトヘト…

さやけんさんは、インスタグラムで漫画を発表しています。さやけんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「娘とチョコ作り」を描いたきっかけを教えてください。

さやけんさん「ただ溶かして固めるだけのはずのチョコ作りに精根尽き果てて当日はぐったりしていましたが、『大変な日々も、漫画にしたら面白く消化できる』と、エッセー漫画の真骨頂として描きました！」

Q.この漫画は去年のエピソードですが、バレンタインのチョコレートは毎年作っているのですか。

さやけんさん「娘がチョコレートを作ったのは、このときが初めてです。コロナ禍もあり、手作りチョコをなかなか配れない時期が長かったのと、夫があまり甘い物を食べないことから、毎年ハート型のハンバーグや、ハート型のニンジンが入ったシチューなど、『ハート型の何か』を作っていました」

Q.2回目に娘さんが失敗してしまったとき、どのように感じましたか。

さやけんさん「『失敗しないようにと、先回りばかりしていてもいけない』とハラハラしながら見守っていましたが、ハラハラが的中し、『おおおおおい！』となりました。失敗も経験になっているといいのですが…」

Q.この後、チョコレートは無事完成したのでしょうか。

さやけんさん「ちゃんと完成し、家族や仲のいい友人に渡せました。ここでは伏せますが、娘が渡したい人にも全員に無事に！」

Q.今年のバレンタインも、チョコレートを作る予定はありますか。

さやけんさん「『次はチョコレートケーキを作りたい』と娘は言っていましたが、まだ決まっていません。前日に急に言われるパターンだけは回避したいですね。ちなみに、実は娘、チョコがあまり好きではないんです（笑）」

Q.漫画「娘とチョコ作り」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さやけんさん「『溶かしたチョコレートを床にぶちまけた後の掃除の大変さ』に共感していただくコメントや『娘さん、盛大にやってくれましたね』といったコメントをいただきました」