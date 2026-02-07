この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が「2500万回！バズりまくったアレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」という動画を公開しました。偏食家として知られる氏原が、SNSなどで話題になった4つのアレンジレシピを実際に作り、その味を忖度なしでレビューするという内容です。



動画の冒頭で紹介されたのは、820万回再生されたという「ビッグマック風トルティーヤ」。トルティーヤ生地に生のひき肉を直接押し付けて焼くという豪快な調理法に、最初は「めんどくせぇな」と難色を示していた氏原ですが、実食すると評価は一変。「めっちゃ美味い」「めっちゃビッグマック」と、その再現度の高さに驚きの声を上げました。



中盤では「最強納豆ご飯」や「めんつゆバター餅」といった身近な食材を使ったアレンジも検証。特に餅のアレンジには、バターとめんつゆ、ブラックペッパーを使用しましたが、「ベーコンみたいな味がする」と独特な感想が飛び出しました。



そして動画の終盤、最も注目を集めたのが2600万回以上再生されている「ヨーグルトチーズケーキ」です。市販のヨーグルトに「ココナッツサブレ」を差し込んで一晩寝かせるだけという簡単なレシピですが、一口食べた氏原は「美味い」と大絶賛。サブレが水分を吸ってしっとりとした食感になり、まるでレアチーズケーキのような味わいに変化していました。



手軽に買えるお菓子や食材を使ったアレンジレシピ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【ヨーグルトチーズケーキ風レシピ】 ［材料］ ・明治ブルガリアヨーグルト（プレーン） 1パック ・ココナッツサブレ 適量（10枚程度） ・ハチミツ お好みで



［作り方］ 1. ヨーグルトの蓋を開け、ココナッツサブレをヨーグルトの中に縦に差し込んでいく。サブレ全体がヨーグルトに埋まるように配置する。 2. ラップをして冷蔵庫に入れ、一晩（約8時間以上）寝かせる。 3. サブレが水分を吸ってしっとりしたら完成。器に盛り付け、お好みでハチミツをかけて食べる。