「日本人で溢れている。我々は３人だけ」韓国メディアが公式なブンデス日本人ベスト11に衝撃！「毎試合ダービー。GKまでいるのは大したものだ」
ブンデスリーガの公式インスタグラムが現地２月５日、最新コンテンツをアップ。「もし代表チームをブンデスリーガの選手だけで構成したら...私たち運営は最善を尽くしたが、見た目以上に難しい作業だった。どのチームが最強だと思う？」と投げかけた上で、各国版のベストイレブンを公開した。
作成されたのは６パターン。ベルギー版、オランダ版、デンマーク版、スイス版、オーストリア版を抑え、真っ先に紹介された日本版のシステムは４−３−２−１で、以下の11人が名を連ねた（右サイドの選手から順に表記）。
GK
ミオ・バックハウス（日本名は長田澪／ブレーメン）
DF
菅原由勢（ブレーメン）
町田浩樹（ホッフェンハイム）
伊藤洋輝（バイエルン）
小杉啓太（フランクフルト）
MF
川粼颯太（マインツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
佐野海舟（マインツ）
シャドー
鈴木唯人（フライブルク）
堂安律（フランクフルト）
FW
町野修斗（ボルシアMG）
この投稿に韓国メディアも鋭く反応。『InterFootball』は「ドイツ・ブンデスリーガは日本人選手で溢れている」と切り出し、次のように伝えている。
「ブンデスリーガ公式SNSが、日本、ベルギー、オランダ、デンマーク、スイス、オーストリアの選手たちでそれぞれベストイレブンを構成した。中でも日本が目を引く。かつては韓国人選手も多くいたが、現在はバイエルンのキム・ミンジェ、マインツのイ・ジェソン、ウニオン・ベルリンのチョン・ウヨンだけだ。GKまで擁している日本は大したものである。また、ほとんどがレギュラーとしてプレーしている」
今回名を連ねた11人が全てではない。同メディアは「他にも安藤智哉、高井幸大、塩貝健人、原大智らがブンデスリーガでプレーしている。毎試合が日本人ダービーと言っても過言ではないほど人数が多い」と締め括った。
なお、『InterFootball』のこの記事のタイトルは「韓国の黄金期はいつ来るのか...日本人はベストイレブンが組める」。その差を嘆き、痛感しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】このメンバーでW杯も戦える？日本をはじめ各国のブンデス戦士ベストイレブンをチェック
