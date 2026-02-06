かどや製油が４連騰で昨年来高値更新、４～１２月期大幅増益と配当予想増額・株式３分割が株価刺激

かどや製油<2612.T>がマドを開けて急伸。４連騰で昨年来高値を連日で更新している。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．０％増の３０４億９９００万円、最終利益は同２２．６％増の２５億４４００万円となった。大幅増益で、営業・経常・最終利益は通期の計画を上回って着地している。加えて、配当方針の見直しに伴い今期の期末一括配当予想を従来の見通しから３０円増額し１３５円（前期は１００円）に引き上げたほか、４月１日を効力発生日として１株を３株に分割することも開示しており、業績の上振れと株式流動性の向上への期待、株主還元姿勢への評価をもとにした買いが入ったようだ。



ごま油事業と食品ごま事業ともに堅調に推移し、輸出用ごま油も伸長した。販売数量の拡大に加えて原材料価格が軟化傾向にあり、売上総利益が増加した。配当方針については、新たな指標として株主資本配当率（ＤＯＥ）を導入。これまで配当性向の目標として掲げていた純利益の４０％と、ＤＯＥ３．５％のいずれか高い方をメドとして、継続した配当を実施する方針を今期から適用する。



出所：MINKABU PRESS