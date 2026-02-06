ダンボールを使って作られた、生活感にあふれる冷蔵庫＆電子レンジの工作がXで「クレラップがいい味だしてる」「一人暮らしかな？」などと話題を集めています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 工作好きな8歳の娘は「ダンボールで何でも作れると思ってる」

このほどXユーザーの「Rimi」さんが投稿したのは、8歳の娘さんが作り上げたダンボール製の冷蔵庫の画像です。

ダンボールで作られた両開きの冷蔵庫は、中にしっかり段が作られているのに加え、ドアポケットなども備わっている本格仕様。扉の表側にシールか何かの紙が貼られているのもかなりそれっぽいです。

Rimiさんによれば、冷蔵庫が生まれたのはAmazonから届いた荷物の空きダンボールをリビングに放置していたのがきっかけ。

学校から帰宅した娘さんがそれを発見し、冷蔵庫を作り始めたとのことです。さらに別の荷物が届くと、娘さんはそのサイズが冷蔵庫よりも小さかったことから「電子レンジにする！」と冷蔵庫の上へ。Rimiさんの手助けのもと、ボタンやダイヤルのついた本格的な電子レンジが出来上がったそう。

普段から工作が大好きだという娘さんについてRimiさんは「ダンボールで何でも作れると思っています。節分でも『金棒』をダンボールで作っていました」と話しています。

そんな娘さんが作ったダンボール冷蔵庫＆電子レンジについての投稿は、Xで4.7万件を超すいいねを獲得。

さらに投稿に添えられたRimiさんの「娘の冷蔵庫に生活感でてきた」というコメントに共感するように「クレラップがいい味だしてる」「一人暮らしかな？」といった声も寄せられています。

■ ペットボトルのお茶や2種類のヨーグルト……にじみ出る生活感も素晴らしい

今回の娘さんの工作は発想力もさることながら、それ以上に素晴らしいのが観察力。「冷蔵庫を見るとその人がわかる」といった言葉もありますが、娘さんの冷蔵庫の中身を眺めていると、存在しない暮らしぶりがなんとなく伝わってきます。

「お茶はペットボトルで飲むタイプなんだな」とか「ヨーグルトは在庫あるのにまた買ってきちゃったのかな？」などなど。

そして気になるこの冷蔵庫の使い道ですが、もちろんおままごと。

庫内にある食品などを皿にのせ、料理として提供してくれるそう。Rimiさんは「自分の冷蔵庫と電子レンジがあるということに一番満足している様子です」とも話しており、これには筆者も共感。自分だけが使っていい冷蔵庫は、自分の部屋を手に入れるのに匹敵する高揚感がありますよね。

ダンボールの可能性を信じ、工作に励む娘さんについて「面白いと思うことはなんでもやって見せてくれたらうれしいです」とRimiさん。

お手製の冷蔵庫と電子レンジから漂う生活感が今後どう増していくのか。とても楽しみです。

＜記事化協力＞

Rimi さん（@2017Rimi）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026020602.html