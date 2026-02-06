この記事をまとめると ■最近のクルマは高くなったといわれるがそれは本当か？ ■カローラの新車価格を当時の大卒初任給を基準に比較してみた ■長い期間で捉えるとクルマは年々高機能で買い得な商品に進化していた

大卒初任給を基準にしたカローラ指標

最近はクルマの価格が高いといわれるが、具体的にはどうなのか。そこで長期間にわたり「大衆車」といわれてきたカローラの価格推移を見ていきたい。

価格の変遷を考えるときに大切なことは、物価や所得を反映させることだ。1990年代の後半と現在では、所得はあまり変わっていないが、1990年代の前半までは変化が大きかった。とくに1960年代から1980年頃までは、所得と物価が急激に上昇していた。

そこで、大卒初任給をベースに、各世代のカローラが発売されたときの価格を現在の価格に置き換えてガイドしたい。なお、現在の大卒初任給は24万円とする。

■カローラセダンの価格と現在の換算価格

・初代カローラ1100デラックス（1966年） 価格（東京地区）：49万5000円

当時の大卒初任給／2万4900円 現在の換算価格：477万円

・2代目カローラ1200デラックス（1970年） 価格（東京地区）：50万1500円

当時の大卒初任給／3万7400円 現在の換算価格：322万円

・3代目カローラ1200デラックス（1974年） 価格（東京地区）：64万4000円

当時の大卒初任給／6万7400円 現在の換算価格：229万円

・4代目カローラ1500SE（1979年） 価格（東京地区）：97万7000円

当時の大卒初任給／10万9500円 現在の換算価格：214万円

・5代目カローラ1500SE（1983年） 価格（東京地区）：108万8000円

当時の大卒初任給／13万2200円 現在の換算価格：198万円

・6代目カローラ1500SE（1987年） 価格（東京地区）：123万円

当時の大卒初任給／14万8200円 現在の換算価格：199万円

・7代目カローラ1500SE-L（1991年） 価格（東京地区）：139万8000円

当時の大卒初任給／17万9400円 現在の換算価格：187万円

・8代目カローラ1500SEサルーン（1995年） 価格（東京地区）：138万2000円

当時の大卒初任給／19万4200円 現在の換算価格：171万円

・9代目カローラ1500G（2000年） 価格：144万3000円

当時の大卒初任給／19万6900円 現在の換算価格：176万円

・10代目カローラ1500G（2006年） 価格：169万500円

当時の大卒初任給／19万9800円 現在の換算価格：203万円

・11代目カローラ1500G（2012年） 価格：165万円

当時の大卒初任給／20万円 現在の換算価格：198万円

・12代目カローラ1800S（2019年） 価格：213万9500円

当時の大卒初任給／21万円 現在の換算価格：245万円

＊現在の12代目カローラ1800HV・G（2026年） 価格：268万1800円 現在の大卒初任給は24万円

＊1995年までの価格は東京地区です

1966年に発売された初代カローラ1100デラックスの東京地区価格は49万5000円だったが、大卒初任給も2万4900円と安かった。現在の約10分の1だ。たとえば食堂のラーメンも、当時は1杯が60〜80円。いろいろな物価が大雑把にいえば10分の1だった。

そのため、初代カローラの1966年当時の価格をいまの貨幣価値に置き換えると477万円に達する。初代カローラは「大衆車」と呼ばれたが、実際にはいまのハリアーハイブリッドZに相当する高額商品だった。

ところが1970年に登場した2代目になると印象が大きく変わる。1200デラックスの東京地区価格は50万1500円だから、若干値上げされたが、大卒初任給は3万7400円で、初代が登場した1966年の1.5倍に増えていた。そのために、2代目1200デラックスをいまの貨幣価値に換算すると322万円だ。初代の価格イメージはハリアーハイブリッドZだったが、2代目はヤリスクロスハイブリッドZアドベンチャー並みに安くなっていた。

さらに、1974年に発売された3代目の1200デラックスの東京地区価格は64万4000円に高まったが、大卒初任給は6万7400円に達しており、2台目の1970年と比べても1.8倍、初代の1966年と比較すれば、僅か8年間で2.7倍に達した。この時代のインフレは凄く、預金利率もいまより高かったが（1億円の預金があれば利息で生活できるといわれた）、それでも預金は物価に対して年々目減りした。

そのために、3代目カローラ1200デラックスの価格をいまの貨幣価値に換算すると229万円だ。12代目の現行カローラが発売されたときの1800Sと同等になる。現時点のカローラはノーマルガソリンエンジンを廃止して、Gの価格が268万1000円だから、1974年当時のカローラが割安な面もあった。

つまり、カローラが本当に「大衆車」と呼べるようになったのは、1974年に発売された3代目以降と考えて良い。

1979年には4代目カローラが登場して、装備の充実したSEが人気を高めた。価格も97万7000円で、それまでよりもカローラとしては高かったが、大卒初任給も10万円を超えていた。3代目が登場した1974年の1.6倍だから、いまの貨幣価値に換算すると214万円だ。カローラが少し割安に感じられた。

5代目以降のカローラは、装備の充実などに伴って価格を高めるが、大卒初任給を含めた給与や物価の上昇とバランスが取れている。そのために、現在の貨幣価値に換算したときの金額も、170万〜200万円で推移している。

そして8代目カローラが発売された1995年から12代目が登場した2019年頃までの約24年間は、不動産などを除くと、物価や所得があまり変化していない。大卒初任給も19万〜21万円で横這いだ。

それなのに、1995年に発売された8代目カローラ1500SEサルーンの価格は138万2000円、2019年に発売された12代目の1800Sは213万9500円だったから、近年のカローラは値上げされた印象が強い。物価上昇が激しかった時代と違って、急速に割安になっていく感覚はない。

ただし、クルマの機能は大幅に充実している。たとえば1987年に6代目カローラ1500SEが123万円で発売された時点では、衝突被害軽減ブレーキや運転支援機能はもちろん、4輪ABS、横滑り防止装置、エアバッグなどの安全装備も一切装着されていなかった。パワーウインドウの装着も上級グレードに限られ、エアコンやオーディオはディーラーオプションであった。

それが2000年に発売された9代目の1500Gになると、価格は144万3000円だから6代目の1500SEに比べて約21万円の上乗せに留まったが、4輪ABS、運転席＆助手席エアバッグ、オートエアコン、パワーウインドウ、集中ドアロックなどが標準装着されている。1980年代から2000年頃は、所得が高まり、クルマは割安になる時代だった。クルマの普及も一気に進み、1990年の国内販売台数は778万台だから、いまの1.7倍に達していた。

以上のような買い得度の推移は、カローラだけでなく、ほかの車種にも当てはまる。所得や物価の変化と、車両の機能や価格設定の両方で決まるのだ。直近の価格が原材料費の高騰などで割高になっていることは確かだが、長い期間にわたって捉えると、クルマは年々高機能で買い得な商品に進化していった。