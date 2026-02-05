エッ、これ全部【3COINS】だって！？ 大人が試したい♡「おうち美容家電」

寒さからおうち時間が増える冬こそ、美容に力を入れる絶好のチャンス。とはいえ「美容家電」と聞くと特別感があり高価なイメージを抱く人も。そんな人に注目してほしいのが【3COINS（スリーコインズ）】から登場しているアイテムです。今回ご紹介するのは、毎日使えるものから旅先にも持ち運びたいものまでいろいろ。くすみカラーのシンプルなデザインに、便利な機能が詰まっています。スリコならではの手に取りやすい価格帯なら、1つと言わずいくつも買い揃えたくなりそう！

手間を省いてこまめにネイルケア

【3COINS】「2WAY電動爪切り／and us」\2,750（税込）

手動でケアすると手間がかかり、左右のバランスが揃わないこともある爪。この電動爪切りなら、スイッチを入れて爪を左右に動かすだけで、簡単に整えられます。上部にある丸い部分には、爪磨きの機能が搭載されている2WAY仕様。充電式のため、使用中にコードが絡む心配もありません。

寒い時期にうれしい速乾ドライヤー

【3COINS】「ヘアケアイオンドライヤー／and us」\6,050（税込）

濡れた髪で過ごす時間を、少しでも減らしたいこの時期。「風速18.11m/秒のパワフルな風で乾燥時間を約36%短縮」（公式サイトより）できる、速乾ドライヤーが頼りになりそうです。温冷の自動切り替えも可能で、温風で乾かしてから冷風でキューティクルを締めて綺麗なまとまりを目指せます。約430gと軽量仕様なのも嬉しいポイント。

選べるモードでプチ贅沢な肌ケア

【3COINS】「リフトケアEMSカッサ／and us」\3,850（税込）

肌に刺激を与えてすっきり感を味わえるカッサに、温感と振動を加えた進化系アイテム。「温感 × 振動 × EMS」「振動 × EMS」「冷感 × 振動」3つのモードに切り替えられます。EMSのレベルも3段階から選べるため、自分にとって心地よい使い心地を探してみて。

持ち運べる！ ふくらはぎ用マシン

【3COINS】「レッグケアマシン／and us」\3,850（税込）

ふくらはぎに巻いてスイッチを入れると、エアーバッグの圧迫でリフレッシュ感を味わえるマシン。立ち仕事や冷えからくる疲れや張りにアプローチしたいなら、ぜひ試してみて。サイズは、約5 × 60 × 23 cmで横に折り畳めるため、持ち運びも可能です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S