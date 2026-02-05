10度のF1制覇を祝う限定モデル

マクラーレン・オートモーティブは、マクラーレンの10度目となるF1コンストラクターズ・チャンピオンシップ獲得を記念したエクスクルーシブなモデル、『アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション』を発表した。

【画像】マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディションのディテールと英国オートカー編集部が惚れ込んだその走り 全13枚

その製作台数は世界でわずか10台とされ、限られた顧客にマクラーレン・フォーミュラ1の偉大な歴史の一部となるチャンスが与えられるという。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション マクラーレン

この特別な車両は、マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）が手がけた作品であり、2025年シーズンを戦い抜き、コンストラクターズおよびドライバーズのダブルタイトルをもたらしたレーシングカー「MCL39」に敬意を表したものである。

チャンピオンマシン譲りのリバリー

『アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション』のエクステリアは、チャンピオンマシンを彷彿とさせるオレンジとオニキスブラックを組み合わせたリバリーが、MSOビスポークによる手作業でペイントされる。

そのエクステリアには、10度のタイトル獲得を示す『10』のモチーフとともに、歴代の優勝マシンのシルエットと10個の星が精巧に描かれている。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション マクラーレン

足元にはグロスブラックの『10スポーク・スーパーライトウェイト・ダイナモ鍛造アロイホイール』が装着され、オレンジのキャリパーがアクセントを加える。

外装同様にMSOが仕立てたインテリアは、『パフォーマンス・カーボン・ブラック・アルカンターラ』と『ジェット・ブラック・ナッパレザー』が用いられ、『マクラーレン・ビジョン・オレンジ』のパイピングがアクセントを添える。

ヘッドレストやステアリングにはオレンジで『10』の装飾が施され、『エクステンデッド・サテン・カーボンファイバー・シルフィニッシャー』には、『ランド・ノリス』と『オスカー・ピアストリ』の2人のマクラーレン・ドライバーの直筆サインが記される。

さらに、センターコンソールには『カスタム・ケースメント・プラーク』が装着されるほか、ラゲッジスペースには2025年シーズンの戦績を刻んだ『カスタム・トラックレコード・プラーク』が装備されるなど、記念モデルに相応しい特別なディテールが多く施されている。

また、この車両のオーナーには、超限定版となる『2025年F1コンストラクターズ選手権記念品』も贈呈される。

アルトゥーラ・スパイダーにとっても成功の1年

2025年は、本モデルのベースとなる『アルトゥーラ・スパイダー』にとっても、記念すべき成功の年であった。

同モデルは『オートカー・アワード』において、英国のベスト・ドライバーズカーに選出されたほか、『オート・エクスプレス新車アワード』でも2025年パフォーマンスカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれるなど、多くの栄誉に輝いた。



マクラーレン・アルトゥーラ・スパイダー MCL39 チャンピオンシップ・エディション マクラーレン

次世代のハイパフォーマンス・ハイブリッド・スーパーカーとしての地位を確立したアルトゥーラに、フォーミュラ1の栄光を投影したこの限定車は、マクラーレン・ファナティックにとって、究極のコレクターズアイテムとなることだろう。