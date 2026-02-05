気象予報士が解説、2月は週ごとに気温が乱高下する理由。中旬の高温の後に“最後の寒波”が控える
気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【１ヶ月予報】最後の寒波はいつ？2月後半寒暖差激しい【メンバー限定】」と題した動画を公開。2月5日に発表された1ヶ月予報を基に、2月は週ごとに気温が大きく変動し、特に中旬には全国的に顕著な高温となる一方、下旬には再び寒気が流れ込む可能性があると解説した。
動画の冒頭で松浦氏は、2月7日から3月6日までの1ヶ月間の全体傾向として、北日本や東日本の太平洋側で高温傾向にあると紹介。しかし、これを週ごとに細かく見ると、様相は大きく異なると指摘した。
まず、第1週（2/7～13）は全国的に平年並みの気温で、沖縄・奄美ではむしろ低温傾向となる見込み。ところが、第2週（2/14～20）になると状況は一変する。松浦氏は「今度は高温の確率がかなり高くなる」と述べ、特に東日本から西日本にかけては高温となる確率が「70%と非常に高い確率」に達すると予測した。
続く第3・4週（2/21～3/6）は、北日本から東日本では高温傾向が続くものの、西日本以南では平年並みの気温に戻るという。このように、2月は週ごとに気温が大きく上下するのが特徴で、松浦氏は「週ごとに見ると、結構その差が激しくなっている」と注意を促した。
この気温の乱高下は、フィリピン付近の対流活動や、それに伴う偏西風の蛇行が影響しているという。特に2週目の顕著な高温は、冬型の気圧配置が弱まることが原因で、一方で3週目以降は再び寒気が流れ込みやすいパターンに変化する可能性も示唆された。
2月は単純に春に向かって暖かくなるわけではなく、中旬の記録的な暖かさの後に再び寒さが戻るなど、寒暖差の激しい一ヶ月となりそうだ。体調管理や服装選びには、これまで以上に注意が必要となるだろう。
