ÅÄÃæ¼ù¤Î¼Â·»ÇÐÍ¥¤¬°û¿©Å¹¤Ç¤Î¡ÈÉñÂæ¤Ø¤Î°¸ý¡É¤Ë¶ì¸À¡Ä´ÑµÒ¤ÎÈãÉ¾¤È¸ø¶¦¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤ËÈ¯Å¸
¡Ô¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ç¡¡¤º¤Ã¤È¤È¤¢¤ëÉñÂæ¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë½÷À2¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¡¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¡¤Ê¤ó¤«µ¤Ê¬°¤¯¤Æ¡¡¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¡Õ
2·î4Æü¡¢X¤Ç¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÉ·¡Ê34¡Ë¤À¡£É·¤Ï5¿Í·»Äï¤Î»°ÃË¤Ç¡¢¼¡ÃË¤Ï¸µ¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎÅÄÃæÀ»¡Ê40¡Ë¡¢»ÍÃË¤Ï¡ÖSixTONES¡×¤ÎÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï5Æü15»þ»þÅÀ¤ÇÌó360Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¡£É·¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤ÎÀÊ¤ÇµÒ¤ä¶È³¦¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ëÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤È»×¤ï¤·¤Êý¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤±¤Éµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ë¡Õ
¡Ô¤Ò¤È¤êÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿Ë¿Ä«¥É¥é¤òÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç±ä¡¹¤È¥Ç¥£¥¹¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë²ñÏÃÊ¹¤Â³¤±¤Æµ¤Ê¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤¢¡Õ
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÈãÉ¾¤Ï´ÑµÒ¤Î¼«Í³¤À¤È¤¹¤ëÈ¿ÏÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ô·à¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÈÓ²°¤Ç¹óÉ¾¤¯¤é¤¤¸À¤ï¤»¤¿¤ì¤è¡¢¡¢¡¡¤ª¶âÊ§¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ß¤Æ¤ë¤ó¤Ê¤éÉ¾²Á¤¹¤ë¸¢Íø¤¢¤ë¡¢¡¢¡Õ
¡Ô¤¿¤À¤ÎÈÓ²°¤Ç¤È¤¢¤ëÉñÂæ¤Î´¶ÁÛ¡Ê¤³¤Î°¸ý¤À¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò¤·¤Æ¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Õ
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëWEB¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ·¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏX¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ´Ñ·à¸å¤Î¡È´¶ÁÛ¤Î¸ì¤êÊý¡É¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÏÀÅÀ¤ÏºîÉÊÈãÉ¾¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ§Èó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈãÉ¾¤Î¼«Í³¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢ÏÀÁè¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï´¶¾ð¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¿Þ°Ê¾å¤ËÏÃ¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡ØÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬ÌäÂê¡Ù¡Øµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¸Ä¼¼¤ò»È¤¦¤Ù¤¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤âSNS¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÀÅÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÇÉÀ¸¡£°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡¢´ÑµÒ¤Î¸¢Íø¡¢É½¸½¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸òºø¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢É·¤Ï5Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ô»ä¤â¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÍ§Ã£¤ÈÈãÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶â¤ò½Ð¤·¤Æ´Ñ¤¿¤ó¤À¤«¤é¹¥¤¾¡¼ê¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¼«Í³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¿¿°Õ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ô¤¢¤Î¤©¡¢¤Ê¤ó¤«´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤±¤É¡¡ÈãÉ¾¤¹¤ó¤Î¤ÏÊÌ¤ËÎÉ¤¯¤Æ¤Í¾Ð¡¡²¶¤â¤¹¤ë¤·¤Í¡¢¡¡¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤ÇÂç¤¤¤¡¢²£¤Î¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼¤Ç°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤Ê¬°¤¯¤Æ¤´ÈÓÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡©¾Ð¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÂ¿¤¤¤«¤é¡¡¤À¤«¤éX½ñ¤¯¤Î·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡©¡Õ
´ÑµÒ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤È¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÎÇÛÎ¸¡£¤½¤Î¶³¦Àþ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î¶òÃÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤àÏÀÁè¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£