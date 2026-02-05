2.9万回視聴されているのは、母猫に産み落とされたばかりの手のひらサイズの子猫の姿。命をつないだ投稿主さんのもとには、視聴者から「感謝しかありません」「すくすくと大きくなっていって欲しいですね」などの温かいコメントが集まっています。

【動画：産み落とされてから『24時間も放置された赤ちゃん猫』→ギリギリのところで保護されると…現在の様子】

産み落とされて放置された子猫

Instagramアカウント「yuka_」さんが投稿したのは、母猫に産み落とされてから24時間も放置されていたという子猫の「絃（いと）くん」の姿。手のひらにすっぽり収まるほど小さく、命が助かるか助からないかギリギリのところを保護されたそうです。

投稿主さんは絃くんの命をつなぐため、何度も呼吸を確認する日々を過ごしたといいます。もちろん、ときには病院のお世話になることも。投稿主さんだけでなく、たくさんの人がミルクやごはんを送ってくれたり、投稿主さんの留守中にミルクをあげてくれたりしたそうです。

たくさんの人に守られた子猫

多くの人の愛情を受け、絃くんはすくすくと成長したそう。衰弱しきっていた姿からは想像もできないほど元気になったといいます。手のひらサイズだったからだも大きくなり、ちょっとタレ目のイケメン猫に変貌を遂げたそうです。

保護活動をしている投稿主さんは、生まれたばかりで母猫とはぐれた子猫が助からなかったケースも見てきたとのこと。保護された直後に命を落としてしまったこともあったそうです。そのため、絃くんの回復が心から嬉しかったのだとか。

大家族のもとへ

からだが大きくなった絃くんは、その後、正式譲渡が決定。優しい里親さんのもとで、5匹のお兄ちゃん猫・お姉ちゃん猫と一緒に暮らしているといいます。絃くんは里親さんに溺愛されているとのことで、愛情をいっぱい与えてもらえるようです。

投稿には、里親さんによる「このまんますくすくといつまでも可愛い絃くんでいられるようにがんばります」とのコメントも。絃くんは大家族のもとで、賑やかな毎日を送ることでしょう。正式譲渡、おめでとうございます！

絃くんの譲渡を見届けた視聴者からは、「繋いだ命を元気いっぱい輝かして幸せに過ごしてね」「ずっとのご家族様とともに幸せになってね」などのエールも届いていました。

Instagramアカウント「yuka_」さんは、保護したたくさんの猫たちの様子や、見守りをお願いするメッセージなどを発信されています。保護猫活動を応援したい方は必見です！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuka_」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。